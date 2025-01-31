«И непоющие запоют?» «Ленком» и «Золотая маска» вновь разгневали театралов
Марина Дмитревская потрясена номинантами на «Золотую маску», в СТД перевели стрелки на БДТ, а Кирилл Крок напугал нового худрука «Ленкома» энергией отторжения.
«Золотая маска»: Потрясение и недоумение
Реформа театральной премии «Золотая маска» принимает все более странные формы. В числе главных спектаклей сезона 2023-24, лучший из которых объявят в этом году в Казани, не оказалось постановок ведущих театров двух столиц.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская и ректор ГИТИСа Григорий Заславский попытались объяснить эти метаморфозы. Ну а кадровой революцией в «Ленкоме» озаботился директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
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Президент «Золотой маски» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков еще в конце 2024-го удивил театральную общественность, сообщив о реформе, отправившей в небытие все частные номинации. В январе стало известно, что церемония вручения премии впервые пройдет не в Москве, а в Казани, однако это было еще не все.
Главная театральная премия страны – а именно так до недавнего времени позиционировалась «Золотая маска» - на днях объявила номинантов на получение наград по итогам сезона 2023-2024.
В главной номинации «Лучший спектакль. Большая форма» были выдвинуты постановки театров из Элисты, Ижевска, Стерлитамака, Улан-Удэ и Владимира, Попалась и одна постановка из Москвы – спектакль «Соборяне» Русского Концертного Агентства.
Главред «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская призналась, что «потрясена» таким выбором.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Театральное сообщество в значительной своей части уже давно распрощалось с идеей «Золотой маски», поэтому никакие вопросы уже не задаются. Список номинантов потрясает. Не только потому, что там нет столичных спектаклей, но потому, что там нет федеральных театров, нет ведущих театров России. Я даже не понимаю, кто этот список составлял. Перед этим списком мои коллеги, а это очень большой пул театральных критиков страны, застыли в недоумении. Даже не в возмущении, а в недоумении, откуда этот список вообще мог родиться? Тем более некоторые спектакли мы видели, и недоумение выросло еще в разы. Очевидно, это какие-то политические, идеологические, чиновные игры, суть которых остается неясной».
Удивительно, что в списке номинантов нет «Холопов» Андрея Могучего, «Собачьего сердца» Антона Федорова или «Палаты №6» Льва Додина. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский представил неожиданное объяснение этих событий.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я не был экспертом и не знаю, как проходило голосование, но знаю, что БДТ на запрос «Золотой маски» сказал, что у них нет свободных мест на спектакль «Холопы», поэтому эксперты не смогли посмотреть этот спектакль, к сожалению. Так было рассказано на секретариате СТД. До этого я тоже просил в театре места, и мне тоже сказали, что места нет - жаль. Мне кажется странным, что нет «Палаты №6» Додина, для меня это один из самых сильных спектаклей прошлого сезона. Его нет, я расстроен, но как происходил выбор я не знаю, может, места не было тоже».
М.СИНТИН: «Думаю, договориться с театром о просмотре экспертами любого спектакля - не проблема. Другое дело, если руководство БДТ намерено решило дистанцироваться от реформаторов «Золотой маски». Может и вправду получать эту премию сейчас стало стыдно?»
Революция в «Ленкоме»: Не поющие запоют?
Ну а в театре «Ленком Марка Захарова» продолжается «мыльная опера», ставшая следствием резонансных заявлений народных артистов РФ Дмитрия Певцова и Александры Захаровой. После заявления об уходе из театра Певцова (который сегодня не только актер, но и депутат Госдумы) директор «Ленкома» Марка Варшавер молниеносно лишился этой должности.
На этой же неделе коллективу театра были представлены новый худрук и директор. Режиссер Владимир Панков (на фото), который будет руководить в «Ленкоме» художественным процессом, сразу пообещал оставить в репертуаре все постановки Марка Захарова, а также рассказал о своих планах реализовать давнюю, по его словам, мечту Захарова - попытаться создать театр на стыке музыки и драмы.
Одним из первых распоряжений нового руководителя стала организация ремонтных работ в собственном кабинете, на что обратил внимание директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.
К.КРОК: «Желаю в первую очередь Владимиру Панкову удачи и сил. За ним остается и «Центр драматургии и режиссуры» с тремя сценическими пространствами. Удивляет другое: новый директор первым делом, еще даже не успев вступить в должность, не познакомившись с коллективом, начинает ремонтировать свой кабинет. Мне очень обидно, если это так. Театр имеет свойство не принимать людей. Это живое энергетическое пространство, в которое не каждый сможет войти, не каждый сможет стать своим. Это не офис. А тех, кто делает подобные вещи, театр отторгает», - предупредил Крок.
М.СИНТИН: «Начинать с ремонта кабинета, согласен с Кроком, не лучшая идея. Вызывает удивление и желание Панкова превратить всеми любимый «Ленком» в муздраму. Сам Марк Захаров от идеи постановок музыкальных спектаклей давно отказался. В последнее время в «Ленкоме» не было новых постановок, подобных легендарным рок-операм «Юнона и Авось» или «Любовь и смерть Хоакина Мурьеты». Труппа театра состоит из драматических актеров, причем, в большинстве своем, не поющих. Может Панков хочет набрать новую команду артистов? А куда деваться старым?»
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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