«Елка желаний»: Мишустин пообещал «Союзмультфильму» системную поддержку
Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал продолжать системно поддерживать «Союзмультфильм». В этом он заверил после экскурсии по старейшей анимационной студии страны вместе с детьми из регионов РФ. Он исполнил их новогодние желания в рамках акции «Елка желаний».
Как пояснил премьер-министр, в первую очередь помощь оказывается непосредственно производителям анимационных фильмов, существуют разного типа льготы и меры поддержки. Мишустин обратил внимание, что именно творческие работники «Союзмультфильма» создали всенародно любимых героев – от крокодила Гены и Чебурашки до зайца и волка из «Ну, погоди!».
По словам главы правительства, успех заключается в симбиозе технологий, художников, режиссеров, артистов озвучания и тех, кто придумывает новые сюжеты. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Мишустин также упомянул кинофильм «Чебурашка», который по словам премьера, рекордно окупился восемь раз.
«Союзмультфильм» в этом году отметил своё 88-летие. Новый этап его развития стартовал в 2017 году. Руководитель студии Юлиана Слащева рассказала, что сегодня она представляет собой целую вселенную развлечений для всей семьи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru