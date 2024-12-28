«Елка желаний»: Мишустин пообещал «Союзмультфильму» системную поддержку

Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал продолжать системно поддерживать «Союзмультфильм». В этом он заверил после экскурсии по старейшей анимационной студии страны вместе с детьми из регионов РФ. Он исполнил их новогодние желания в рамках акции «Елка желаний».

Как пояснил премьер-министр, в первую очередь помощь оказывается непосредственно производителям анимационных фильмов, существуют разного типа льготы и меры поддержки. Мишустин обратил внимание, что именно творческие работники «Союзмультфильма» создали всенародно любимых героев – от крокодила Гены и Чебурашки до зайца и волка из «Ну, погоди!».