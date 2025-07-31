Премьера первого сезона проекта состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. Суммарно сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах и стал настоящим культурным феноменом. В мае 2025 года официально объявили о продлении проекта на второй сезон под названием «Ландыши. Вторая весна». Режиссером продолжения стал Илья Шпота, известный по работе над музыкальными клипами. Здорик отметила, что после премьеры проекта аудитория в соцсетях началась расти стремительно.

«Для нас это, действительно, невероятный успех. Мы с Сережей буквально проснулись звездами. Начала расти аудитория в социальных сетях, сотни писем и сообщений каждый день. В чем-то нам, возможно, повезло, но, на мой взгляд, причина успеха по большей части — в теме, которая сегодня очень актуальна. Мы не игнорируем того, что происходит в мире, в нашей стране. И самое важное — эта история про людей, про любовь. Сейчас много проектов, построенных на сложных сюжетах, спецэффектах, экшене. А наша история — на первый взгляд максимально простая, кому-то она кажется даже банальной, но честная и искренняя. Людям хочется видеть в кино настоящие, реалистичные, чистые истории и узнавать в них себя — тогда работает и попадает», - пояснила она.