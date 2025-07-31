«Волнуемся очень»: Ника Здорик о съемках «Ландышей» на сцене «Таврида.АРТ»
В процессе работы над продолжением сериала предстоят съемки в прямом эфире «Таврида.АРТ» перед аудиторией в 10 тысяч человек, и это одна из самых технически сложных сцен второго сезона, заявила НСН актриса Ника Здорик.
Актриса Ника Здорик, сыгравшая главную роль в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», в беседе с НСН рассказала, что съемки одной из сцен второго сезона проекта вызывают особое волнение.
Премьера первого сезона проекта состоялась в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. Суммарно сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» набрал более 100 миллионов просмотров на всех платформах и стал настоящим культурным феноменом. В мае 2025 года официально объявили о продлении проекта на второй сезон под названием «Ландыши. Вторая весна». Режиссером продолжения стал Илья Шпота, известный по работе над музыкальными клипами. Здорик отметила, что после премьеры проекта аудитория в соцсетях началась расти стремительно.
«Для нас это, действительно, невероятный успех. Мы с Сережей буквально проснулись звездами. Начала расти аудитория в социальных сетях, сотни писем и сообщений каждый день. В чем-то нам, возможно, повезло, но, на мой взгляд, причина успеха по большей части — в теме, которая сегодня очень актуальна. Мы не игнорируем того, что происходит в мире, в нашей стране. И самое важное — эта история про людей, про любовь. Сейчас много проектов, построенных на сложных сюжетах, спецэффектах, экшене. А наша история — на первый взгляд максимально простая, кому-то она кажется даже банальной, но честная и искренняя. Людям хочется видеть в кино настоящие, реалистичные, чистые истории и узнавать в них себя — тогда работает и попадает», - пояснила она.
Съемки одного из эпизодов пройдут в рамках концертной программы фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в арт-кластере «Таврида» в Крыму при участии многотысячной аудитории участников и зрителей фестиваля. Как рассказала собеседница НСН, эта сцена второго сезона является одной из самых технически сложных и волнительных.
«Времени на подготовку было мало, точнее, его не было вообще. Когда приступили к съемкам, последняя серия еще дописывалась, все происходило на ходу. У нас почти не было времени на подготовку. Что касается "Таврида.АРТ", подготовка к этой сцене началась буквально за неделю. Эта сцена — одна из самых технически сложных во всем сериале. В ней будет принимать участие очень много людей — зрителей. Говорят, что около 10 тысяч человек, возможно, больше. Такого опыта у нас еще не было. Несмотря на то, что это кино и можно делать дубли, это все равно живая аудитория. Мы по факту снимаем сцену в прямом эфире фестиваля. Волнуемся очень», - поделилась Здорик.
Среди прочего актриса заверила, что второй сезон успешного проекта по-новому раскроет историю уже полюбившихся героев.
«В этот раз новые навыки я не осваивала. Продолжаем петь песни, играть на гитаре, танцевать. Много плачу. Очень зритель ждет второй сезон, и мы максимально быстро стараемся все отснять. Качественно, быстро и эмоционально. Сильно, конечно, устаем, потому что работаем почти без выходных. Второй сезон будет отличаться сильно даже визуально. Это вроде продолжение, но чуть новая история. Но все также с полюбившимися героями», - заявила она.
Ранее автор идеи, продюсер и сценарист «Ландыши. Такая нежная любовь» Юрий Сапронов рассказал «Радиоточке НСН», что изначально творческая команда проекта не думала о втором сезоне, однако после успешного старта продолжение было необходимо. Он также пообещал, что число неожиданных поворотов во втором сезоне будет зашкаливать настолько, что даже самый внимательный зритель вряд ли сможет предсказать развитие сюжета.
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