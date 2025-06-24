ОТ «ЛАНДЫШЕЙ» ДО «АУТСОРСА»

По данным индекса «Кинопоиск Pro», среди всех российских релизов наибольший интерес зрителей вызвал сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», стартовавший на онлайн-кинотеатре Wink 1 января. Романтическая комедия Александра Карпиловского и Ильи Шпота о любви лондонской богачки и простого военного из старинной Вологды привлек яркими харизматичными героями и музыкой. Главные роли в картине исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий.

После премьеры на стриминге проект также был показан на телеканале СТС и, по данным Mediascope, на первой неделе показал долю в 10.8. Это позволило «Ландышам» занять четвертую строчку в списке 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте от 18 до 54 лет. В июне стало известно, что проект получил продолжение, к этому моменту он набрал на разных платформах более 100 миллионов просмотров.

Вторую строчку среди российских проектов, представленных в первом полугодии 2025 года, занял «Аутсорс», созданный продюсерской компанией «Среда» для Okko. В центре сюжета ситуация в одной из тюрем, где надзиратель решает отдать право исполнения смертной казни близким жертв. Действие поделено на акты, как в классической пьесе. Главную роль в драме сыграл Иван Янковский.