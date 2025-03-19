«Выйдет осенью 2026 года»: Сценарист сериала «Трасса» о новой истории второго сезона

Ранее из нового эпизода видеоподкаста «Художественный смысл», представленного на Okko, стало известно, что создатели сериала «Трасса» начали работу над вторым сезоном. При этом кинокритики, опрошенные порталом «Кино-Театр.Ру», признали детективный триллер режиссера Душана Глигорова лучшим проектом 2024 года. Маловичко отметил, что пока неясно, кто теперь займет режиссерское кресло.

«Мы сейчас на этапе предподготовки. В настоящее время готов синопсис, мы знаем, о чем будет эта история и где она будет развиваться. Сценарий пока не написан. Сложно сказать, сколько времени займет работа над ним. Если оценивать этот проект по типовой загрузке, полагаю, написание сценария может занять около полугода. Соответственно можем предполагать, что съемки возможны в конце 2025 - в начале 2026 года. Сам сериал будет готов не раньше осени 2026 года. Информации о том, кто займет режиссерское кресло, пока нет, мы будем стараться привлечь Душана Глигорова, но все будет зависеть от его желания и графика», - рассказал он.