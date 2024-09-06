«Главное – типаж»: Германика объяснила, почему устроила кастинг в Telegram

Самопробы – это нормальная практика, так как если человек подходит под нужный типаж для будущего фильма, то с ним не будет особых сложностей в работе, даже если он новичок. Об этом НСН рассказала режиссер Валерия Гай Германика.

Ранее Германика объявила о проведении кастинга среди своих подписчиков в Telegram-канале. Она отметила, что это уникальная возможность для всех желающих получить шанс сняться в одном из её будущих проектов. Режиссер предложила участникам записать короткие видео (кружки) с выполнением предложенных заданий и прислать их на отсмотр, после чего выберет победителя. В активности могут принимать участие как профессиональные актеры, так и новички.