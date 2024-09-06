«Главное – типаж»: Германика объяснила, почему устроила кастинг в Telegram
Конечно, когда я устраиваю кастинг с видео-кружочками в Telegram, я имею ввиду второплановые или эпизодические роли, рассказала НСН режиссер Валерия Гай Германика.
Самопробы – это нормальная практика, так как если человек подходит под нужный типаж для будущего фильма, то с ним не будет особых сложностей в работе, даже если он новичок. Об этом НСН рассказала режиссер Валерия Гай Германика.
Ранее Германика объявила о проведении кастинга среди своих подписчиков в Telegram-канале. Она отметила, что это уникальная возможность для всех желающих получить шанс сняться в одном из её будущих проектов. Режиссер предложила участникам записать короткие видео (кружки) с выполнением предложенных заданий и прислать их на отсмотр, после чего выберет победителя. В активности могут принимать участие как профессиональные актеры, так и новички.
«Выбрав типаж, который четко попадает в персонажа, трудностей при работе с непрофессиональными актерами особо и не будет. Актерское образование нужно для того, чтобы грамотно пользоваться свободой самовыражения и обрести ее. Только образование должно быть не штампованным, а качественным. В наше время важно, к кому идти учиться, а не куда. И, конечно, когда мы говорим о кружочках в Telegram, мы не говорим о каких-то главных ролях, скорее, роли второго плана или эпизоды. Я спокойно отношусь к самопробам и прошу актеров их делать. Некоторых очень крутых актеров, которые у меня сейчас снимаются, я взяла просто по одной самопробе», - поделилась она в беседе с НСН.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что сериал «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский суд заочно приговорил иноагента Мунтяна к восьми годам колонии
- Песков: В США может исчезнуть потребность использовать Россию
- В Молдавии приостановила работу система переводов «Золотая корона»
- Минувшее лето в Северном полушарии стало самым жарким в истории
- Очевидица: Стрельба во дворе в Красноярске продолжалась после приезда полиции
- Толстой допустил понижение возрастной планки для участия в выборах
- Российская команда приглашена на церемонию закрытия Паралимпиады в Париже
- На певицу Монеточку завели уголовное дело
- Евгений Миронов сыграет главную роль в новом спектакле Валерия Фокина
- Глава «Росатома» заявил о росте угроз ядерным объектам РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru