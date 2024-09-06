«Главное – типаж»: Германика объяснила, почему устроила кастинг в Telegram

Конечно, когда я устраиваю кастинг с видео-кружочками в Telegram, я имею ввиду второплановые или эпизодические роли, рассказала НСН режиссер Валерия Гай Германика.

Самопробы – это нормальная практика, так как если человек подходит под нужный типаж для будущего фильма, то с ним не будет особых сложностей в работе, даже если он новичок. Об этом НСН рассказала режиссер Валерия Гай Германика.

Ранее Германика объявила о проведении кастинга среди своих подписчиков в Telegram-канале. Она отметила, что это уникальная возможность для всех желающих получить шанс сняться в одном из её будущих проектов. Режиссер предложила участникам записать короткие видео (кружки) с выполнением предложенных заданий и прислать их на отсмотр, после чего выберет победителя. В активности могут принимать участие как профессиональные актеры, так и новички.

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«Выбрав типаж, который четко попадает в персонажа, трудностей при работе с непрофессиональными актерами особо и не будет. Актерское образование нужно для того, чтобы грамотно пользоваться свободой самовыражения и обрести ее. Только образование должно быть не штампованным, а качественным. В наше время важно, к кому идти учиться, а не куда. И, конечно, когда мы говорим о кружочках в Telegram, мы не говорим о каких-то главных ролях, скорее, роли второго плана или эпизоды. Я спокойно отношусь к самопробам и прошу актеров их делать. Некоторых очень крутых актеров, которые у меня сейчас снимаются, я взяла просто по одной самопробе», - поделилась она в беседе с НСН.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН заявил, что сериал «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году.

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ФОТО: ТАСС
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