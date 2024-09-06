«Юбки, Прилучный и Кологривый»: Сериал «Комбинация» может переплюнуть «Короля и Шута»

Сериал «Комбинация» об истории участниц легендарной поп-группы может затмить успех сериала «Король и Шут», бившего рекорды популярности в 2023 году, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

6 сентября в России вышел сериал «Комбинация», в котором Алену Апину сыграла Анастасия Уколова, Татьяну Иванову – Елизавета Базыкина, а продюсеров группы – Никита Кологривый и Павел Прилучный. Режиссером картины выступил Никита Власов.