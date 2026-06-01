ВЗРОСЛОЕ ВРЕМЯ

Самым кассовым релизом мая стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым и рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов). Фильм основан на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова и стал полнометражным дебютом для молодых режиссеров Федора и Никиты Кравчуков. Картину представили в российских кинотеатрах еще 23 апреля, сборы в стартовый уикенд незначительно превысили 100 миллионов рублей. Однако за дни майского проката «Коммерсант» заработал 355,7 миллиона рублей, его посмотрели более 647 тысяч зрителей. Общая касса составила 481,5 миллиона рублей.

Актер Александр Петров, который в этом проекте также выступил креативным продюсером, в конце апреля выражал надежду на то, что «Коммерсант» сдвинет систему с мертвой точки, и в России будут снимать больше фильмов для взрослой аудитории.

«Развлекательное кино необходимо для детей, для семей, но кинематографисты все равно хотят искать ответы на сложные вопросы. А для этого нужна трагедия, драма, острота в сценариях, которые помогают им справиться с человеческой природой в полной глубине, а интеллектуальным зрителям получать удовольствие от просмотра», - отмечал он в интервью для «Бюллетеня кинопрокатчика».

В итоге ставка на проект оправдалась. Как отмечал в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, успех фильма «Коммерсант» во многом завязан на сарафанном радио. По его словам, это также доказывает, что российскому зрителю интересно кино разного жанра, а не только сказки.