«Коммерсант», Ричи и «Майкл»: Какие фильмы сделали кассу мая
В мае кинотеатры традиционно делали ставки на военные драмы, однако зрители отдали предпочтение разножанровым картинам, рассчитанным на взрослую аудиторию.
В начале мая 2026 году кинотеатры вновь отказались от практики предсеансового обслуживания, но несмотря на это только две военные драмы смогли привлечь заметное число зрителей. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, лучший результат среди военного кино показал фильм открытия 48-й Московского международного кинофестиваля «Ангелы Ладоги».
Однако большая часть аудитории в мае выбирала для себя жанровое кино как российское, так и зарубежное.
ВЗРОСЛОЕ ВРЕМЯ
Самым кассовым релизом мая стала драма «Коммерсант» с Александром Петровым и рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов). Фильм основан на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова и стал полнометражным дебютом для молодых режиссеров Федора и Никиты Кравчуков. Картину представили в российских кинотеатрах еще 23 апреля, сборы в стартовый уикенд незначительно превысили 100 миллионов рублей. Однако за дни майского проката «Коммерсант» заработал 355,7 миллиона рублей, его посмотрели более 647 тысяч зрителей. Общая касса составила 481,5 миллиона рублей.
Актер Александр Петров, который в этом проекте также выступил креативным продюсером, в конце апреля выражал надежду на то, что «Коммерсант» сдвинет систему с мертвой точки, и в России будут снимать больше фильмов для взрослой аудитории.
«Развлекательное кино необходимо для детей, для семей, но кинематографисты все равно хотят искать ответы на сложные вопросы. А для этого нужна трагедия, драма, острота в сценариях, которые помогают им справиться с человеческой природой в полной глубине, а интеллектуальным зрителям получать удовольствие от просмотра», - отмечал он в интервью для «Бюллетеня кинопрокатчика».
В итоге ставка на проект оправдалась. Как отмечал в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, успех фильма «Коммерсант» во многом завязан на сарафанном радио. По его словам, это также доказывает, что российскому зрителю интересно кино разного жанра, а не только сказки.
Второе место рейтинга занял новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» с Генри Кавиллом и Джейкобом Джилленхолом в главных ролях. Боевик представили в российских кинотеатрах с 21 мая, за первый уикенд он собрал около 170 миллионов рублей. Всего же за май релиз заработал 351,9 миллиона рублей. Фильм привлек в кинотеатры 565,6 тысячи зрителей.
По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а также проявить навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Сам Гай Ричи в интервью НСН рассказал, что идея его нового фильма «Грязные деньги» родилась из реальной истории, услышанной от друга‑юриста. По его словам, в жизни сумма долга сомнительного бизнесмена была гораздо выше, но зритель в это бы не поверил, поэтому ее пришлось снизить.
Тройку лидеров замыкает американский байопик «Майкл» о поп-короле Майкле Джексоне. Картина вышла в мировой прокат с 24 апреля, в России же ее представили только 28 мая. Сборы за первый уикенд превысили 320 миллионов рублей, число зрителей составило 536 тысяч человек. Это почти сопоставимо с результатом новинки от Ричи за две недели проката.
Стоит отметить, что фильм рассказывает о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году. Картина не затрагивают тему скандальных обвинений в растлении несовершеннолетних. За это многие критики назвали байопик скучным, но зрительская оценка с этой точкой зрения не совпала. Мировые сборы превысили 800 миллионов долларов при бюджете около 200 миллионов долларов.
ВОЕННОЕ КИНО ПРОТИВ МЭРИЛ СТРИП
В пятерку лидеров также попала военная драма «Ангелы Ладоги». Картина Александра Котта с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым, Ксенией Трейстер и Виктором Добронравовым вышла в прокат с 23 апреля. Майские сборы составили 244 миллиона рублей, а число зрителей превысило 609 тысяч человек. Общая касса превысила 400 миллионов рублей, что сделало драму самым кассовым военным кино в мае 2026 года.
Пятое место со значительным отрывом заняла картина «Не одна дома 3. Выпускной» с Миланой Хаметовой в главной роли. Проект представили в прокате с 21 мая, за 2 недели он заработал 167,4 миллиона рублей, заинтересовав свыше 447 тысяч зрителей.
Еще одна военная картина «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым и Марией Шукшиной в мае освоила 166,2 миллиона рублей и разместилась на шестом месте рейтинга. Фильм Александра Андреева посмотрели 383 тысячи зрителей. Это второй результат среди военных драм.
На седьмой строчке, по данным ЕАИС Фонда кино, разместилась короткометражка «Прощание». За ней скрываются фильмы, показанные в России в формате предсеансового обслуживания. Наиболее вероятно большую кассу из 160,8 миллиона рублей следует записать на счет картины «Дьявол носит Prada 2». Фильм с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи вышла в мировой прокат с 1 мая. Российские кинотеатры в 2026 году приняли решение отказаться от теневого проката зарубежных релизов на период с 1 по 10 мая для поддержки российского военного кино. В итоге американская картина вышла на российские экраны с опозданием, но показала сборы, сопоставимые с результатами некоторых релизов официального проката.
ОТ МУЛЬТФИЛЬМА ДО УЖАСТИКА
Восьмое место – за мультфильмом «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Проект представили на большом экране 14 мая. Сборы в прокате превысили 117 миллионов рублей, полнометражный мультфильм посмотрели 325,2 тысячи зрителей.
В топ-10 кассовых фильмов вновь попал зарубежный релиз «Вот это драма» с Робертом Паттинсоном и Зендеей. Картину в России представили официально еще 9 апреля. В мае релиз записал на свой счет еще 112 миллионов рублей. Общие сборы с учетом показа также с субтитрами превысили 635 миллионов рублей. Это делает картину номинантом на топ самых кассовых релизом 2026 года в российском прокате.
На десятом месте майского рейтинга разместился американский ужастик «Обсессия» режиссера Карри Баркера. Картину представили на большом экране с 21 мая, сборы за две недели составили 111,5 миллиона рублей. По сюжету главный герой Беар - безнадежный романтик, давно и безответно влюбленный в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда влюбляется, но становится буквально одержимой. Она оказывает парню пугающие знаки внимания. Эта история привлекла в российские кинотеатры 214,2 тысячи зрителей.
Среди релизов, которым по итогу майского проката не удалось пробраться в топ, – комедия «Ждун 2» (премьера 30 апреля, сборы в мае – 102 миллиона рублей), военная драма «Литвяк» (премьера 30 апреля, сборы в мае – 73,7 миллиона рублей) и мультфильм «Грузовички» (премьера 30 апреля, сборы в мае – 64,1 миллиона рублей).
«Коммерсант», Ричи и «Майкл»: Какие фильмы сделали кассу мая
