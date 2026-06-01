СК возбудил уголовное дело в отношении москвичек, избивших девочку из Бурятии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении москвичек, которые избили 14-летнюю девочку из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пишут «Известия», инцидент произошёл 26 мая в ЖК «Саларьево Парк» в Новой Москве. Здесь две местные жительницы напали на девочку, пришедшую в гости к подруге. В результате пострадавшая была госпитализирована
«Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Главе ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования», - говорится в сообщении.
Ранее в Астрахани тренер гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению в ходе дорожного конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СК возбудил уголовное дело в отношении москвичек, избивших девочку из Бурятии
- «Коммерсант», Ричи и «Майкл»: Какие фильмы сделали кассу мая
- В Сербии заявили, что Вучич не пойдет на третий президентский срок
- Слова Мединского о пользе советской цензуры в кино назвали «грандиозной иллюзией»
- «Ни Тарковских, ни Бондарчуков»: Почему фильмам в России необходима цензура
- Лукашенко заявил, что Ким Чен Ын «никакой не диктатор»
- Песков рассказал о работе по совершенствованию белых списков
- В Махачкале шесть человек отравились угарным газом в квартире
- Таблица Менделеева в составе: Корнеев объяснил, почему вейпы вреднее сигарет
- Песков: Задержание танкера Францией граничит с пиратством