Лукашенко заявил, что Ким Чен Ын «никакой не диктатор»

На встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко белорусский лидер отметил, что руководитель КНДР произвёл на него «очень серьёзное впечатление».

«Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество, никакой он там не диктатор», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что рассчитывает на посредничество Приморского края в торговле Белоруссии с КНДР.

Ранее Лукашенко в ходе визита в КНДР подарил Ким Чен Ыну автомат VSK «на всякий случай», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

