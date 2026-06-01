Лукашенко заявил, что Ким Чен Ын «никакой не диктатор»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «никакой не диктатор». Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко белорусский лидер отметил, что руководитель КНДР произвёл на него «очень серьёзное впечатление».

«Умница, молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество, никакой он там не диктатор», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что рассчитывает на посредничество Приморского края в торговле Белоруссии с КНДР.

Ранее Лукашенко в ходе визита в КНДР подарил Ким Чен Ыну автомат VSK «на всякий случай», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / TASS
