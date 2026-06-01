Путь в никуда: Молодежь предостерегли от работы в доставке и на складах
Наталья Голованова заявила НСН, что не стоит тратить время на работу на складе сборщиком заказов, лучше стать квалифицированным рабочим.
Хотя доходы на старте у квалифицированных рабочих, персонала в доставке и на складах примерно одинаковы, уже через два года работы разница будет более существенной, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Российская молодежь охладела к офису и выбирает рабочие специальности, сообщили в РИА Новости. Число желающих работать упаковщиками, грузчиками и водителями в возрасте 19-30 лет продолжает расти, а количество резюме по таким направлениям за три года выросло в несколько раз. Голованова уверена, что это временный тренд.
«Одной из причин того, что на позиции рабочих и разнорабочих стала чаще подавать резюме молодежь, является ситуация на рынке труда: в 2025—2026 офисных вакансий для кандидатов без опыта стало ощутимо меньше: бизнес экономит на обучении и адаптации, отдавая приоритет готовым специалистам. В то время как на складах и в логистике готовы нанимать молодежь без опыта, e-commerce нужно все больше людей. Мы считаем, что вскоре компаниям придётся менять подход к молодёжи. Если не нанимать «сырых» сегодня, завтра закрывать позиции будет некем. Бизнесу предстоит конкурировать за молодые кадры не только зарплатой, но и гибкими условиями», - рассказала она.
Она призвала уделить внимание перспективным рабочим специальностям.
«При этом молодежи нужно учитывать, что в плане увеличения уровня дохода и карьерного роста неквалифицированная занятость — это путь в никуда. Сравним зарплаты рабочих строек и производств и зарплаты разнорабочих на складах. Хотя доходы на старте у квалифицированных рабочих, персонала в доставке и на складах примерно одинаковы, уже через 2 года работы разница будет более существенной, а после получения 6—7 разряда и наработки стажа от 3—5 лет квалифицированные рабочие зарабатывают выше тех самых сборщиков и комплектовщиков на складах», - заключил собеседница НСН.
Молодые люди сегодня не готовы просто так сидеть в офисе, им важна самореализация и высокий доход, поэтому они рассматривают для себя рабочие профессии, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СК возбудил уголовное дело в отношении москвичек, избивших девочку из Бурятии
- «Коммерсант», Ричи и «Майкл»: Какие фильмы сделали кассу мая
- В Сербии заявили, что Вучич не пойдет на третий президентский срок
- Слова Мединского о пользе советской цензуры в кино назвали «грандиозной иллюзией»
- «Ни Тарковских, ни Бондарчуков»: Почему фильмам в России необходима цензура
- Лукашенко заявил, что Ким Чен Ын «никакой не диктатор»
- Песков рассказал о работе по совершенствованию белых списков
- В Махачкале шесть человек отравились угарным газом в квартире
- Таблица Менделеева в составе: Корнеев объяснил, почему вейпы вреднее сигарет
- Песков: Задержание танкера Францией граничит с пиратством