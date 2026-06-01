«Одной из причин того, что на позиции рабочих и разнорабочих стала чаще подавать резюме молодежь, является ситуация на рынке труда: в 2025—2026 офисных вакансий для кандидатов без опыта стало ощутимо меньше: бизнес экономит на обучении и адаптации, отдавая приоритет готовым специалистам. В то время как на складах и в логистике готовы нанимать молодежь без опыта, e-commerce нужно все больше людей. Мы считаем, что вскоре компаниям придётся менять подход к молодёжи. Если не нанимать «сырых» сегодня, завтра закрывать позиции будет некем. Бизнесу предстоит конкурировать за молодые кадры не только зарплатой, но и гибкими условиями», - рассказала она.

Она призвала уделить внимание перспективным рабочим специальностям.

«При этом молодежи нужно учитывать, что в плане увеличения уровня дохода и карьерного роста неквалифицированная занятость — это путь в никуда. Сравним зарплаты рабочих строек и производств и зарплаты разнорабочих на складах. Хотя доходы на старте у квалифицированных рабочих, персонала в доставке и на складах примерно одинаковы, уже через 2 года работы разница будет более существенной, а после получения 6—7 разряда и наработки стажа от 3—5 лет квалифицированные рабочие зарабатывают выше тех самых сборщиков и комплектовщиков на складах», - заключил собеседница НСН.

Молодые люди сегодня не готовы просто так сидеть в офисе, им важна самореализация и высокий доход, поэтому они рассматривают для себя рабочие профессии, заявил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

