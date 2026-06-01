Песков рассказал о работе по совершенствованию белых списков
Белый список интернет-ресурсов постоянно расширяется. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу сервисов, включая системы оказания медицинской помощи, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), платежные системы и доступ россиян к таким ресурсам в период ограничения работы интернета.
Как отметил Песков, эти шаги - работа по продолжению совершенствования белых списков, пишет RT.
«Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы», - указал пресс-секретарь.
По словам представителя Кремля, необходимо, чтобы в перечень включили значимые электронные сервисы, «и их работа была гарантирована».
