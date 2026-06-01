Слова Мединского о пользе советской цензуры в кино назвали «грандиозной иллюзией»
Усиление контроля приведет к росту конформистского кино, что уже происходит, «официальная» цензура убьет свободу творчества, заявил НСН Лев Карахан.
Предположение о том, что возвращение цензуры улучшит качество отечественного кинематографа, можно считать одной из самых грандиозных иллюзий постсоветского времени, рассказал НСН продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан.
Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил журналу Эксперт помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация. Он подчеркнул, что не идеализирует советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, так как халтуру не пропускали в прокат. Карахан уверен, что это навредит отечественному кинематографу.
«Это одна из самых грандиозных иллюзий постсоветского времени, что возвращение цензуры улучшит качество отечественного кинематографа. Мое мнение в этом смысле однозначное. Проблема в том, что усиление контроля только приведет к росту конформистского кино — картин, созданных исключительно ради соответствия требованиям, по каким-то шаблонам. Самое печальное, что это уже происходит на самом деле. Нельзя сказать, что у нас сегодня совсем нет цензуры. Если мы говорим, что цензуры нет, мы искажаем реальное положение вещей. Цензура уже давно существует, просто она не оформлена институционально, слава Богу. Как только это произойдет, кончится то постсоветское кино, которое более-менее свободно развивалось последние 30 лет», - предупредил он.
России не нужно «разевать рот» в плане отношения к иностранному кино: без должного контроля в нем иногда распространяются «совершенно тупые, ненужные вещи», заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
