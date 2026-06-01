Предположение о том, что возвращение цензуры улучшит качество отечественного кинематографа, можно считать одной из самых грандиозных иллюзий постсоветского времени, рассказал НСН продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан.

Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил журналу Эксперт помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация. Он подчеркнул, что не идеализирует советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, так как халтуру не пропускали в прокат. Карахан уверен, что это навредит отечественному кинематографу.