В Сербии заявили, что Вучич не пойдет на третий президентский срок
Действующий президент Сербии Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый срок. Как пишет RT, об этом заявил экс-премьер республики Александар Вулин.
Он напомнил, что сербская Конституция разрешает занимать пост президента только два пятилетних срока, а Вучич нарушать её не собирается.
«Он никогда не нарушает Конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет», — указал Вулин, выразив надежду, что после ухода с поста президента Вучич останется в политической жизни страны.
Ранее Вучич заявил, что может уйти в отставку до окончания своего второго президентского срока, который истекает в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
