В Сербии заявили, что Вучич не пойдет на третий президентский срок

Действующий президент Сербии Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый срок. Как пишет RT, об этом заявил экс-премьер республики Александар Вулин.

Он напомнил, что сербская Конституция разрешает занимать пост президента только два пятилетних срока, а Вучич нарушать её не собирается.

«Он никогда не нарушает Конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет», — указал Вулин, выразив надежду, что после ухода с поста президента Вучич останется в политической жизни страны.

Ранее Вучич заявил, что может уйти в отставку до окончания своего второго президентского срока, который истекает в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
