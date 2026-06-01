В Махачкале шесть человек отравились угарным газом в квартире

Шесть человек отравились угарным газом в квартире в жилом доме в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, в многоквартирном доме на улице М. Гаджиева от угарного газа пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

«Все доставлены в медицинские учреждения», – подчеркнули в МЧС.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Ранее в Нальчике при пожаре в жилом доме двое детей 2024 и 2011 годов рождения отравились угарным газом.

