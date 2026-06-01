«Ни Тарковских, ни Бондарчуков»: Почему фильмам в России необходима цензура
Николай Бурляев заявил НСН, что сегодня нет режиссеров, которых можно было бы поставить в один ряд с Тарковским и Бондарчуком, а Александр Шолохов напомнил, что советская цензура была правильной.
Современный российский кинематограф деградирует с начала перестройки, поэтому государственный контроль в этой сфере необходим. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Николай Бурляев.
Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит журнал «Эксперт». Мединский отметил, что контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация. При этом он уточнил, что не идеализирует советскую цензуру, однако благодаря ей «халтуру» не пропускали в прокат. Бурляев раскрыл, почему Мединский прав.
«Владимир Мединский прав. Об этом же говорит и наш Международный кинофорум «Золотой Витязь», где у нас действовало пять международных жюри. И по трем из них не были присуждены высшие награды, потому что уровень современного кинематографа и российского, в том числе, деградирует от начала перестройки. Мы не можем поставить рядом с Тарковским, Бондарчуком, Шукшиным практически ни одного режиссера», - отметил он.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что цензура будет всегда, а ее необходимость признавал еще Александр Сергеевич Пушкин.
«Я всегда говорил, что цензура со стороны государства была, есть и будет, в том числе в странах «развитой демократии». Те же самые Соединенные Штаты - просто образчик государственной цензуры. Еще Александр Пушкин, цитируя, по-моему, Жуковского, любил повторять, что если в России отменят цензуру, то он первый уедет в Турцию и заберет с собой всю свою семью. Этот человек понимал необходимость цензуры, особенно в вопросах нравственности и морали. Поэтому я, безусловно, эту позицию поддерживаю. Если говорить о кинематографе, сейчас, да еще и под рамкой золотых коллекций советского кинематографа, показывают фильмы, которые мы тогда никогда не видели. Так вот я не видел ни одного так называемого «полочного» фильма, по поводу которого я бы вздохнул, что я его не увидел раньше», - рассказал он НСН.
При этом Шолохов подчеркнул, что фильмы по госзаказу справедливо должно регулировать государство.
«Свобода творчества очень важна, но при этом, если государство оплачивает какой-то социальный заказ, наверное, оно имеет право его контролировать. В противном случае, все претензии, которые потом возникают, адресуются не автору, а тем, кто разрешил это снимать. А что касается механизмов контроля, то, безусловно, это должны быть какие-то компетентные экспертные советы, представленные людьми разных взглядов на искусство, кинематограф, чтобы это не было односторонним фильтрованием», - уточнил он.
Ранее кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН заявил, что государство заставляет онлайн-платформы вырезать неподобающие сцены из кинокартин, поэтому зрители уйдут к пиратам, а легальные сервисы будут уничтожены.
