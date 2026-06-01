Современный российский кинематограф деградирует с начала перестройки, поэтому государственный контроль в этой сфере необходим. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы Николай Бурляев.

Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова приводит журнал «Эксперт». Мединский отметил, что контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съёмки, реализация. При этом он уточнил, что не идеализирует советскую цензуру, однако благодаря ей «халтуру» не пропускали в прокат. Бурляев раскрыл, почему Мединский прав.

«Владимир Мединский прав. Об этом же говорит и наш Международный кинофорум «Золотой Витязь», где у нас действовало пять международных жюри. И по трем из них не были присуждены высшие награды, потому что уровень современного кинематографа и российского, в том числе, деградирует от начала перестройки. Мы не можем поставить рядом с Тарковским, Бондарчуком, Шукшиным практически ни одного режиссера», - отметил он.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что цензура будет всегда, а ее необходимость признавал еще Александр Сергеевич Пушкин.