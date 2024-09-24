Клубы открывают ВИП-ложи для студентов Вышки

Ночная жизнь Москвы, клубешники и тусовки, концерты и квартирники – где, как не за кулисами популярного московского клуба 1930 Moscow можно выведать тайны этого манящего, но очень непростого бизнеса.

Накануне громких пятничных концертов, в рамках выездных занятий учебного профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» студенты НИУ ВШЭ внедрились в концертную среду столицы, чтобы «препарировать» известный московский клуб и выведать у администратора площадки Анатолия Крижановского все секреты клубной жизни.

«На самом деле доход площадки зависит не столько от платы за аренду и количества людей, которые придут, сколько от характера аудитории того или иного артиста, которой можно продать дополнительные услуги», - поделился Анатолий Крижановский. Но, студентам этого было мало!

Сколько стоит организовать концерт? Как получить максимальную прибыль? Из чего складывается стоимость билета? Каков райдер у популярных музыкантов? Как утихомирить разбушевавшихся поклонников? И чем контингент ВИП-лож отличается от танцпола? На все эти вопросы детально пришлось отвечать администратору площадки.

И надо сказать, молодые, но дерзкие будущие продюсеры оценили открытость клуба 1930 Moscow:

«В клубе нам показали абсолютно всё! Мы посетили все важные места, изучили специфику ВИП-лож на всех четырех этажах, побывали за кулисами и пробрались в гримёрки артистов. Это выездное занятие - уникальный опыт общения с профессионалами клубной индустрии. Для нас это очень ценно и полезно, особенно в рамках выбранной карьеры», - призналась студентка 2-го курса УвАВИ НИУ ВШЭ Яна Будилович.

Это далеко не первое выездное занятие образовательного профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо «взлома» громких премьер сезона, пресс-конференций в пресс-центре НСН, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов проходят занятия на базе аналоговой студии звукозаписи Vintage Records, московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

