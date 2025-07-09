Политолог Рар: Германия опасается развязывания третьей мировой с подачи Китая
Отношения Германии и Китая сейчас напряженные: КНР прекратила поставки многих ценных ресурсов в Европу, к тому же Германия стоит на стороне Вашингтона в конфликте с Пекином, заявил НСН Александр Рар.
Обстановка в Красном море и Персидском заливе будет только накаляться, так как идет гонка вооружений и борьба за влияние между европейцами и китайцами, поэтому инцидент с лазером не последний. Об этом в беседе с НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
Германия ранее обвинила китайских военных в применении лазера против немецкого самолета в Красном море и даже вызвала китайского посла КНР в МИД ФРГ. Об этом стало известно из сообщения дипведомства в соцсети X. Немцы же в составе ЕС участвуют в операции ASPIDES в Красном море против хуситского движения «Ансар Аллах». Рар опасается новых столкновений между странами в этом регионе.
«В Красном море и Персидском заливе будет много иностранного оружия и, фактически, там сейчас все опасаются возникновения чуть ли не третьей мировой войны. Конфликтность никуда не уходит. А Запад, в том числе и Германия, наращивает там свое военное присутствие, как и Китай. Так что такие столкновения будут продолжаться и дальше. Это очень опасная ситуация. Тем более, что ни о какой разрядке или взаимопонимании по каким-либо вопросам речи не идет. Всюду идет гонка вооружений», - рассказал он.
Также Рар указал на то, что отношения Германии и Китая действительно ухудшились из-за прекращения китайских поставок редких металлов и других товаров в Европу.
«Китай сейчас перестает поставлять нужные для Германии и Европы редкие металлы и свои ресурсы в Европу, от этого страдает немецкое производство, экономика, это делает Германию слабее. Кроме того, американцы давят на Европу на фоне спора с Китаем. Американцы требуют от Германии как от лидера Европейского Союза повиновения их интересам. И в этом вопросе Германия прочно стоит на стороне Америки и даже участвует в торговой войне с Китаем. Потом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте же сейчас засунул Россию и Китай в одну корзинку агрессоров, говоря, что Китай, который хочет напасть на Тайвань, будет подталкивать Россию, чтобы она напала на Прибалтику», - подытожил он.
Ранее Рютте в интервью The New York Times заявил, что, по его мнению, Россия по согласованию с Китаем нападет на НАТО для отвлечения внимания США, если глава КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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