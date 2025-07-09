Обстановка в Красном море и Персидском заливе будет только накаляться, так как идет гонка вооружений и борьба за влияние между европейцами и китайцами, поэтому инцидент с лазером не последний. Об этом в беседе с НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Германия ранее обвинила китайских военных в применении лазера против немецкого самолета в Красном море и даже вызвала китайского посла КНР в МИД ФРГ. Об этом стало известно из сообщения дипведомства в соцсети X. Немцы же в составе ЕС участвуют в операции ASPIDES в Красном море против хуситского движения «Ансар Аллах». Рар опасается новых столкновений между странами в этом регионе.

«В Красном море и Персидском заливе будет много иностранного оружия и, фактически, там сейчас все опасаются возникновения чуть ли не третьей мировой войны. Конфликтность никуда не уходит. А Запад, в том числе и Германия, наращивает там свое военное присутствие, как и Китай. Так что такие столкновения будут продолжаться и дальше. Это очень опасная ситуация. Тем более, что ни о какой разрядке или взаимопонимании по каким-либо вопросам речи не идет. Всюду идет гонка вооружений», - рассказал он.