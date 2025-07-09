Триумф канцлера? Мерц заручился поддержкой Трампа в конфликте на Украине

ФРГ, почувствовав поддержку США, готовится к военному и санкционному давлению на Москву для завершения российско-украинского конфликта, заявил НСН политолог Александ Рар. 

Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об исчерпании дипломатических способов разрешения конфликта на Украине связано с изменением позиции США по этому вопросу, рассказал НСН немецкий политолог Александ Рар.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что все дипломатические методы для решения украинского конфликта исчерпаны. Выступая в бундестаге, он сказал, что Германия продолжит помогать Украине, несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых в палате представителей.

«Фридрих Мерц, вероятно, находится в триумфальном состоянии, так как считает, что Трамп разочарован действиями Путина и Зеленского, которые не останавливают войну. Трамп видит, что его планы провалились, и теперь он согласен на введение жестких санкций против России. Таким образом, Евросоюз, который ранее не хотел действовать без поддержки США ни в санкциях, ни в поставках оружия, теперь получил не только поддержку, но и руководство со стороны США. Мерц считает, что ситуация значительно изменилась. Давление на Россию, как военное, так и санкционное, будет только расти благодаря переходу Трампа на сторону западных союзников», - пояснил Рар.

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Конфликт на Украине, как считает политолог, будет непредсказуемо нарастать и может продлиться еще годы.

«Мерц не хочет говорить о дипломатии и утверждает, что сейчас нет других возможностей, кроме как идти на конфронтацию, так как Россия якобы не хочет мира. Сейчас на Украине очень опасный момент. Дипломатические подходы, вероятно, уже в прошлом, и конфликт нарастает новыми, непредсказуемыми витками. Россия будет вооружаться и обвинять в этом НАТО и Запад, а Запад будет винить Россию, чтобы заручиться поддержкой своего населения в случае дальнейших военных действий и жертв. Сейчас видно, что конфликт продлится до 2026 или даже 2027 года», - допустил он.

За последнее время риторика Дональда Трампа в адрес России заметно ужесточилась: президент США недоволен ходом урегулирования кризиса на Украине, самим Путиным и вдобавок пообещал РФ «маленький сюрприз».

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ФОТО: AP / ТАСС
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