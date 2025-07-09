Заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца об исчерпании дипломатических способов разрешения конфликта на Украине связано с изменением позиции США по этому вопросу, рассказал НСН немецкий политолог Александ Рар.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что все дипломатические методы для решения украинского конфликта исчерпаны. Выступая в бундестаге, он сказал, что Германия продолжит помогать Украине, несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых в палате представителей.

«Фридрих Мерц, вероятно, находится в триумфальном состоянии, так как считает, что Трамп разочарован действиями Путина и Зеленского, которые не останавливают войну. Трамп видит, что его планы провалились, и теперь он согласен на введение жестких санкций против России. Таким образом, Евросоюз, который ранее не хотел действовать без поддержки США ни в санкциях, ни в поставках оружия, теперь получил не только поддержку, но и руководство со стороны США. Мерц считает, что ситуация значительно изменилась. Давление на Россию, как военное, так и санкционное, будет только расти благодаря переходу Трампа на сторону западных союзников», - пояснил Рар.