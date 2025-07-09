Глава «Автотора» назвал основную причину кризиса на авторынке

Основной причиной кризиса на российском авторынке является высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил президент холдинга «Автотор» Денис Пак.

Глава АвтоВАЗа спрогнозировал падение рынка новых легковых автомобилей

По его словам, более 70% автомобилей в России продавались с использованием кредитов или лизинга, однако «фактические ставки более 30%» привели к резкому ограничению возможностей покупателей.

«Требуется постепенное снижение ключевой ставки и расширение программ льготного автокредитования», — указал Пак.

Он добавил, что перед повышением утильсбора был сформирован большой запас автомобилей, что также негативно отразилось на объёмах продаж.

Ранее в аналитическом агентстве «Автостат» заявили, что продажи новых автомобилей в РФ в июне текущего года снизились на 27%, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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