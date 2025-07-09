Глава «Автотора» назвал основную причину кризиса на авторынке

По его словам, более 70% автомобилей в России продавались с использованием кредитов или лизинга, однако «фактические ставки более 30%» привели к резкому ограничению возможностей покупателей.

«Требуется постепенное снижение ключевой ставки и расширение программ льготного автокредитования», — указал Пак.

Он добавил, что перед повышением утильсбора был сформирован большой запас автомобилей, что также негативно отразилось на объёмах продаж.

Ранее в аналитическом агентстве «Автостат» заявили, что продажи новых автомобилей в РФ в июне текущего года снизились на 27%, сообщает RT.

