МИД РФ назвал недружественным действим запрет на въезд россиянам в Армению
9 июля 202513:58
Россия рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению, как недружественный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, подобные действия противоречат «союзническому характеру российско-армянского взаимодействия».
«Вопрос обсуждался глава МИД в мае... Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждём реакции Еревана», - заключила она.
Ранее научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян заявил, что цель правительства Армении заключается в разрыве отношений с Россией, сообщает RT.
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