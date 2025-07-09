МИД РФ назвал недружественным действим запрет на въезд россиянам в Армению

Песков: Аудиозапись с угрозами президента США разбомбить Москву может быть фейком Глава МИД России Сергей Лавров посетит Северную Корею Президент Азербайджана и премьер-министр Армении проведут встречу в Абу-Даби Власти Сочи заявили, что городские пляжи безопасны для отдыха и купания Сотрудники ГИБДД устроили погоню за волком в Башкирии