МИД РФ назвал недружественным действим запрет на въезд россиянам в Армению

Россия рассматривает запрет на въезд россиянам в Армению, как недружественный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, подобные действия противоречат «союзническому характеру российско-армянского взаимодействия».

«Вопрос обсуждался глава МИД в мае... Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждём реакции Еревана», - заключила она.

Ранее научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян заявил, что цель правительства Армении заключается в разрыве отношений с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: МИД России
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