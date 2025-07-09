«Мы на острие!»: Автор песни «Вставай, Донбасс!» о культурном фронте
Дмитрий Ноздрин заявил НСН, что патриотические песни сейчас необходимы и вызвался выступить в Донецке.
Автор песни «Вставай, Донбасс!», участник группы «Куба» Дмитрий Ноздрин в эфире НСН заявил, что патриотические песни сейчас необходимы, а если их не будет, то в культуру прокрадется пропаганда бездуховности и беспринципности.
Дмитрия Ноздрина ранее включили в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. По информации, указанной в документах украинского министерства культуры, музыкант обвинен в антиукраинской деятельности. Ноздрин отметил, что песня «Вставай, Донбасс!» никогда не призывала ни к каким конфликтам, однако впоследствии стала гимном Донбасса.
«С одной стороны, новость смешная, с другой - грустная. Смешная потому, что песню «Вставай, Донбасс!» я написал еще в апреле 2014 года. В первую очередь она была против госпереворота на Украине и в поддержку жителей Донбасса, моих земляков, поддержку референдумов 11 мая 2014 года. Сама песня – мирная, в ней нет ни одного призыва к конфликтам, как и во всех моих песнях, как бы мне ни пытались это приписать украинские пропагандисты. Песня была лишь про то, чтобы пойти и проголосовать против незаконной киевской власти. Однако большинство людей ее восприняли иначе, и она стала неофициальным гимном республик Донбасса: первые ополченцы принимали под нее присягу и шли в бой», - сказал собеседник НСН.
Он выразил надежду на то, что российское министерство культуры обратит внимание на творчество группы «Куба» и пригласит музыкантов выступить в Донецке.
«А грустная новость в том, что Минкульт России нас не замечает, ведь он поддерживает лишь «официальных» патриотов. Это в корне неправильная позиция, ее надо менять. Нас ни разу за 11 лет официально не позвали в Донецк! Группа «Куба» и лично я всегда были за свою страну, за свою армию. Но этот факт нашему культурному начальству не виден, к сожалению. Мне все равно, как меня оценивает Минкульт соседнего вражеского государства. Главное, чтобы группу «Куба» ценили наши поклонники. Может быть, тогда и наш Минкульт нас заметит и будет приглашать на какие-нибудь мероприятия тех, кто с 2014 года рубится на культурном фронте за свою страну, а не только «мэтров» и новоявленных патриотов. Культура – это острие политики. Я до 2014 года не писал «политических песен». Исключение – песня «Крылья за спиной» (март 1999 года) - против агрессии НАТО на Югославию. А сейчас, когда стране тяжело, такие песни просто необходимы, чтобы поддерживать боевой дух нашей армии и нашу Родину. Если не поддерживать патриотическую культуру, ее заменит то, что есть сейчас – пропаганда бездуховности и беспринципности», - отметил музыкант.
Говоря о политической обостренности между Москвой и Баку, Ноздрин призвал российскую сторону не запрещать выступления азербайджанских артистов в стране.
«В случае с Азербайджаном я считаю, что нам не надо запрещать азербайджанских артистов. Несмотря на последние разногласия, азербайджанцы - это братский нам народ, с которым мы прожили долгое время в одной стране и вместе переносили все взлеты и падения. Надеюсь, все скоро разрешится. Всем же очевидно, что нас искусственно хотят поссорить по ничтожному поводу. Как, к огромному сожалению, произошло в свое время и с Украиной. И все это – последствия предательства и распада нашей большой страны в 1991 году», - заключил артист.
Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге. Стало известно об отмене концертов в этой стране Басты, Леонида Агутина, группы «Руки Вверх!» и других исполнителей. В свою очередь в Калининградской области на год был перенес концерт азербайджанского артиста Эмина Агаларова.
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