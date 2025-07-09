«Мы на острие!»: Автор песни «Вставай, Донбасс!» о культурном фронте

Говоря о политической обостренности между Москвой и Баку, Ноздрин призвал российскую сторону не запрещать выступления азербайджанских артистов в стране.

«В случае с Азербайджаном я считаю, что нам не надо запрещать азербайджанских артистов. Несмотря на последние разногласия, азербайджанцы - это братский нам народ, с которым мы прожили долгое время в одной стране и вместе переносили все взлеты и падения. Надеюсь, все скоро разрешится. Всем же очевидно, что нас искусственно хотят поссорить по ничтожному поводу. Как, к огромному сожалению, произошло в свое время и с Украиной. И все это – последствия предательства и распада нашей большой страны в 1991 году», - заключил артист.

Ранее в Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге. Стало известно об отмене концертов в этой стране Басты, Леонида Агутина, группы «Руки Вверх!» и других исполнителей. В свою очередь в Калининградской области на год был перенес концерт азербайджанского артиста Эмина Агаларова.

