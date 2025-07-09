Песков: Россия не намерена выполнять решения ЕСПЧ
9 июля 202514:06
Россия считает ничтожными решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, речь идёт в том числе о решениях ЕСПЧ по крушению малайзийского Boeing и ситуации на Украине.
«Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия не принимала участия в расследовании крушения самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, поэтому все выводы и результаты считает ангажированными, пишут «Известия».
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