Песков: Россия не намерена выполнять решения ЕСПЧ

По его словам, речь идёт в том числе о решениях ЕСПЧ по крушению малайзийского Boeing и ситуации на Украине.

«Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия не принимала участия в расследовании крушения самолёта Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, поэтому все выводы и результаты считает ангажированными, пишут «Известия».

