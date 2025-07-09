Депутат Попов опроверг слухи о запрете ввоза iPhone в Россию

Госдума не намерена запрещать ввоз в Россию смартфонов компании Apple на территорию России. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат и телеведущий Евгений Попов.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы возможном запрете на ввоз из-за отказа предустанавливать на iPhone единый российский магазин приложений RuStore, он указал, что «это не так».

«Это не так. От слова совсем», — написал парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку RuStore на смартфоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ГосдумаОпровержениеМобильное ПриложениеAppleIphone

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