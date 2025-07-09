Депутат Попов опроверг слухи о запрете ввоза iPhone в Россию

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы возможном запрете на ввоз из-за отказа предустанавливать на iPhone единый российский магазин приложений RuStore, он указал, что «это не так».

«Это не так. От слова совсем», — написал парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку RuStore на смартфоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».