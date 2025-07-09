Депутат Попов опроверг слухи о запрете ввоза iPhone в Россию
9 июля 202514:50
Госдума не намерена запрещать ввоз в Россию смартфонов компании Apple на территорию России. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат и телеведущий Евгений Попов.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы возможном запрете на ввоз из-за отказа предустанавливать на iPhone единый российский магазин приложений RuStore, он указал, что «это не так».
«Это не так. От слова совсем», — написал парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку RuStore на смартфоны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Депутат Попов опроверг слухи о запрете ввоза iPhone в Россию
- Триумф канцлера? Мерц заручился поддержкой Трампа в конфликте на Украине
- Глава «Автотора» назвал основную причину кризиса на авторынке
- Политолог Рар: Германия опасается развязывания третьей мировой с подачи Китая
- «Мы на острие!»: Автор песни «Вставай, Донбасс!» о культурном фронте
- Песков: Украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями
- Учителя назвали «нервотрепкой» нормы Минпросвещения по контрольным
- Песков: Россия не намерена выполнять решения ЕСПЧ
- МИД РФ назвал недружественным действим запрет на въезд россиянам в Армению
- Коллектив Chino Swingslide trio выступит в проекте «Джаз на воде»