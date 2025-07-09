Коллектив Chino Swingslide trio выступит в проекте «Джаз на воде»

Каждый четверг Радио JAZZ 89.1 FM и флотилия «Рэдиссон Ройал» приглашают москвичей и гостей города в круиз по Москве-реке – «Джаз на воде».

10 июля программу «Солнце Буэнос-Айреса» представит коллектив Chino Swingslide trio. Этот уникальный проект – результат совместного творчества двух выдающихся гитаристов с разных континентов Чино Свингслайда и Георгия Яшагашвили. Первый родился в 1980 году в Буэнос-Айресе. Впитав с детства всю красоту аргентинской музыки, он переехал в Барселону, где начал свою карьеру музыканта. Сегодня мастерство владения слайд-гитарой Чино, его уникальные собственные композиции и аранжировки, а также харизма шоумена позволили приобрести известность в Европе и США.

Еще один харизматичный представитель коллектива Chino Swingslide trio – российский джазовый гитарист Георгий Яшагашвили. Музыкант уже более 20 лет занимается редким и удивительным направлением в джазе – Gypsy Jazz. Это единственный европейский стиль, появившийся во Франции в 30-е годы прошлого века, благодаря гениальному цыганскому гитаристу Джанго Рейнхардту. Особенная манера исполнения Георгия Яшагашвили, вобравшая в себя европейские школы jazz manouche, соединенная с русской и грузинской культурными традициями, особенно привлекает слушателей.

С 2015 года Чино Свингслайд и Георгий Яшагашвили начали совместный проект. Встретившись на фестивале в Санкт-Петербурге, они сразу поняли, что их тандем на сцене будет успешен. Оба композитора пишут свои произведения, строго выдерживая каноны музыки первой половины прошлого века, золотой эры свинга. Программа «Солнце Буэнос-Айреса» – это результат десятилетнего творчества.

Джаз, речной воздух и огни вечерней Москвы – идеальное сочетание для романтичного и вдохновляющего круиза. Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница Украина».

