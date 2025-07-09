Песков: Украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями
9 июля 202514:18
Москва ожидает от Киева предложений по третьему раунду переговоров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это «должно быть в интересах» Украины, так как в зоне проведения спецоперации продолжается продвижение вперёд российской армии.
«Ситуация на земле меняется ежедневно... украинской стороне придётся соглашаться с новыми реалиями», - заключил представитель Кремля.
Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не рассчитывает на быстрое окончание военного конфликта, сообщает RT.
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