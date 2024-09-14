Будет 42 миллиарда: Прогноз Минкульта о сборах не порадовал кинотеатры

КИНОТЕАТРЫ ОТВЕТЯТ ПОДОРОЖАНИЕМ БИЛЕТОВ

Несмотря на то, что кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года, ни один фильм не собрал в российском прокате более 500 миллионов рублей. По итогу трех месяцев самым кассовым фильмом в России стал американский ужастик «Собиратель душ» с Николасом Кейджем (сборы 373 млн рублей). В ТОП-5 также попали комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (307 млн рублей), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (269 млн рублей), а также комедии «Непослушники» (218 млн рублей) с Гошей Куценко и Виктором Хориняком, и «Не одна дома» (213 млн рублей) с блогерами Давой и Миланой Хаметовой. Неофициальными лидерами проката стали пиратские релизы - «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха», а также «Чужой: Ромул».

По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, необходимость затыкать дыры пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма.

«До начала лета иностранного кино в России практически не было. Практически весь апрель, весь май, когда выходили "Сто лет тому вперед" и "Майор Гром", в кинотеатрах не было альтернативного проката вообще никакого. Как только есть российский контент, прибегать к использованию предсеансового обслуживания кинотеатром не надо абсолютно», - пояснял он в беседе с НСН.

Воронков также заявлял, что к концу 2024 года многие кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты до 400-450 рублей из-за расходов на замену оборудования и косметический ремонт, которые откладывали с начала пандемии COVID-19.

«Себестоимость одного киносеанса в 2023 году достигала 2350 рублей. В 2024 году она перевалила за 4000 рублей с учетом роста зарплат и отмены скидок. Если, начиная с 2019 года, кинотеатры практически не поднимали цены, оставаясь самым дешевым видом досуга, то к концу 2024 года, думаю, кинотеатры разделятся на две основные категории. Те, кто будет вкладываться в косметический ремонт и замену оборудования, поднимут средние цены на билеты до 400-450 рублей, чтобы работать в некий плюс. Вторая категория — кинотеатры, которые будут пытаться выжить, ничего не меняя и сохраняя цены на билеты в размере 150-200 рублей», — уточнял он.

Ранее замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян на полях Санкт-Петербургского международного форума рассказал о разработке соглашения, которое предусматривает, что фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, смогут выходить в прокат на всей территории объединения. Как пояснил «Радиоточке НСН» директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов, инициатива является «сотрясанием воздуха» и не получит поддержки, поскольку взгляды разных членов СНГ на фильмы очень сильно разнятся,

