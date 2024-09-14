Будет 42 миллиарда: Прогноз Минкульта о сборах не порадовал кинотеатры
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, к 2026 году Россия достигнет пика выпускаемых в прокат картин, уже в 2024 году показатели сборов опередят допандемийные значения.
С начала 2024 года более 25 миллиарда рублей, за этот период кинотеатры посетили более 87 миллионов человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
По ее словам, темпы роста сборов российского кино увеличиваются.
«По итогам 2023 года сборы выросли более чем в два раза по отношению к 2022 году, почти в три раза - по отношению к 2021 году и практически в четыре - к 2015 году», - сказала она в интервью ТАСС.
СБОРЫ БОЛЕЕ 42 МИЛЛИАРДОВ
По словам Любимовой, по итогам года кассовые сборы кинотеатров могут составить более 42 миллиарда рублей и превысят досанкционные показатели. При этом в настоящее время фильмы российского производства составляют 82% проката в кинотеатрах страны.
Среди прочего она добавила, что в 2026 году Россия достигнет пика выпускаемых в прокат картин, однако отечественный рынок кинопроката уже успешно адаптировался к условиям санкционного давления. Министр отметила, что рост кинопроката объясняется не только господдержкой, но и тем, что кино, которое снимается в стране, востребовано у зрителя.
«Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году. Но уже сейчас мы видим, что рынок кинопроката Российской Федерации успешно адаптировался к условиям санкционного воздействия, а тенденции текущего года позволяют говорить о его ускоренном росте», - заявила Любимова.
Между тем еще в марте 2024 год она говорила о том, что российскому кинопрокату необходимо как минимум 50 успешных фильмов в год, чтобы чувствовать себя хорошо. Аналогичную точку зрения в разговоре с НСН тогда высказал и член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев.
«В России каждую неделю должен выходить в прокат крупный заметный фильм, который будет собирать кассу от 300 миллионов рублей. Это тот средний сегмент фильмов, который ушел вместе с Голливудом, то, что нужно индустрии, чтобы выходить на годичные показатели в 50-60 миллиардов рублей. Сейчас подобных фильмов в год выходит около 10, а нужно 50-60», - пояснял он.
КИНОТЕАТРЫ ОТВЕТЯТ ПОДОРОЖАНИЕМ БИЛЕТОВ
Несмотря на то, что кассовые сборы этого лета стали максимальными за последние три года, ни один фильм не собрал в российском прокате более 500 миллионов рублей. По итогу трех месяцев самым кассовым фильмом в России стал американский ужастик «Собиратель душ» с Николасом Кейджем (сборы 373 млн рублей). В ТОП-5 также попали комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (307 млн рублей), мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига» (269 млн рублей), а также комедии «Непослушники» (218 млн рублей) с Гошей Куценко и Виктором Хориняком, и «Не одна дома» (213 млн рублей) с блогерами Давой и Миланой Хаметовой. Неофициальными лидерами проката стали пиратские релизы - «Головоломка 2», «Дэдпул и Росомаха», а также «Чужой: Ромул».
По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, необходимость затыкать дыры пиратскими релизами отпадет, если каждый месяц будет по два больших российских фильма.
«До начала лета иностранного кино в России практически не было. Практически весь апрель, весь май, когда выходили "Сто лет тому вперед" и "Майор Гром", в кинотеатрах не было альтернативного проката вообще никакого. Как только есть российский контент, прибегать к использованию предсеансового обслуживания кинотеатром не надо абсолютно», - пояснял он в беседе с НСН.
Воронков также заявлял, что к концу 2024 года многие кинотеатры будут вынуждены поднять цены на билеты до 400-450 рублей из-за расходов на замену оборудования и косметический ремонт, которые откладывали с начала пандемии COVID-19.
«Себестоимость одного киносеанса в 2023 году достигала 2350 рублей. В 2024 году она перевалила за 4000 рублей с учетом роста зарплат и отмены скидок. Если, начиная с 2019 года, кинотеатры практически не поднимали цены, оставаясь самым дешевым видом досуга, то к концу 2024 года, думаю, кинотеатры разделятся на две основные категории. Те, кто будет вкладываться в косметический ремонт и замену оборудования, поднимут средние цены на билеты до 400-450 рублей, чтобы работать в некий плюс. Вторая категория — кинотеатры, которые будут пытаться выжить, ничего не меняя и сохраняя цены на билеты в размере 150-200 рублей», — уточнял он.
Ранее замдиректора Фонда кино Армении Вардан Абовян на полях Санкт-Петербургского международного форума рассказал о разработке соглашения, которое предусматривает, что фильмы, получившие прокатное удостоверение в одной из стран СНГ, смогут выходить в прокат на всей территории объединения. Как пояснил «Радиоточке НСН» директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов, инициатива является «сотрясанием воздуха» и не получит поддержки, поскольку взгляды разных членов СНГ на фильмы очень сильно разнятся,
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