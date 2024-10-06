Фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах России 13 октября

Премьера фильма «Джокер-2: Безумие на двоих» состоится в российских кинотеатрах 13 октября. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на сайты отечественных прокатчиков.

Отмечается, что в России зрители смогут увидеть второго «Джокера» только в неофициальном прокате. Его показы будут проходить в рамках предсеансового обслуживания.