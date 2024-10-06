Фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах России 13 октября
Премьера фильма «Джокер-2: Безумие на двоих» состоится в российских кинотеатрах 13 октября. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на сайты отечественных прокатчиков.
Отмечается, что в России зрители смогут увидеть второго «Джокера» только в неофициальном прокате. Его показы будут проходить в рамках предсеансового обслуживания.
Мировая премьера ленты состоялась 4 октября. В первый день проката в США сиквелу удалось заработать лишь $20 млн, что меньше сборов «Флэша» и «Капитана Марвел-2».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, согласно рецензиям портала «Rotten Tomatoes», вторая часть «Джокера» режиссера Тодда Филлипса стартовала в прокате с «провальным рейтингом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru