Фильм «Джокер-2: Безумие на двоих» выйдет в кинотеатрах России 13 октября

Премьера фильма «Джокер-2: Безумие на двоих» состоится в российских кинотеатрах 13 октября. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на сайты отечественных прокатчиков.

Отмечается, что в России зрители смогут увидеть второго «Джокера» только в неофициальном прокате. Его показы будут проходить в рамках предсеансового обслуживания.

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Мировая премьера ленты состоялась 4 октября. В первый день проката в США сиквелу удалось заработать лишь $20 млн, что меньше сборов «Флэша» и «Капитана Марвел-2».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что, согласно рецензиям портала «Rotten Tomatoes», вторая часть «Джокера» режиссера Тодда Филлипса стартовала в прокате с «провальным рейтингом».

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ФОТО: Кадр из фильма «Джокер»
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