Глава СЖР Москвы разнес идею Госсовета Татарстана ограничить работу СМИ

Инициатива властей Татарстана об ограничении работы журналистов противоречит закону «О СМИ» и свободе слова в России, заявил НСН Павел Гусев.

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев заявил НСН, что не может быть и речи о том, чтобы ограничивать журналистские расследования, так как зачастую именно такие материалы помогают следователям в поимке преступников и расследовании дел.

Госсовет Татарстана ранее внес в Госдуму проект об ограничении работы СМИ. Журналистам хотят запретить формулировки «по мнению», «источники сообщают» и другие до решения суда. Расследования, основанные на неофициальных данных, также попадут под запрет. За нарушение предлагают штраф до 2 млн рублей. Гусев заявил, что это противоречит закону «О СМИ».

«Это идет вразрез с законом и противоречит реальной работе журналистов, которые помогают юристам и потерпевшим. Журналисты обязаны всегда быть на острие событий. Очень многие вопросы, которые журналисты поднимают в своих материалах, помогают следствию, помогают в защите людей и в поиске тех, кто совершил преступления. Если мы отстраним журналистов от этой работы, это будет грубейшее нарушение свободы слова. Думаю, что найдутся благоразумные люди, которые это решение отодвинут в сторону. Сегодня мы делали заявление в Совете по правам человека. Союз журналистов этим занимается и высказывает по этому поводу совершенно точные формулировки - это грубейшее нарушение, которое приведет к снижению в целом журналистской деятельности. Это очень неправильные формулировки и посыл в отношении российской журналистики», - заявил он.

Ранее Союз журналистов России заявил, что разработанный Госсоветом Татарстана законопроект «фактически запрещает СМИ и НКО публично говорить о возможных нарушениях до вступления решения суда в силу», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
