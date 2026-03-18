Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев заявил НСН, что не может быть и речи о том, чтобы ограничивать журналистские расследования, так как зачастую именно такие материалы помогают следователям в поимке преступников и расследовании дел.

Госсовет Татарстана ранее внес в Госдуму проект об ограничении работы СМИ. Журналистам хотят запретить формулировки «по мнению», «источники сообщают» и другие до решения суда. Расследования, основанные на неофициальных данных, также попадут под запрет. За нарушение предлагают штраф до 2 млн рублей. Гусев заявил, что это противоречит закону «О СМИ».