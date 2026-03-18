В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат
18 марта 202620:12
инсценировкой ДТП для получения страховых выплат, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, участники группы устраивали подставные аварии с использованием иномарок, чтобы получать выплаты по полисам ОСАГО, отмечает RT.
Речь идет как минимум о четырех эпизодах.
Как уточнили в полиции, в результате этих действий подозреваемые получили от страховых компаний около 1,7 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат
- Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию
- Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР
- Глава СЖР Москвы разнес идею Госсовета Татарстана ограничить работу СМИ
- На «Радиостанции Судного дня» зафиксировали новый сигнал
- «Пора менять министров?»: К чему приведет «порка» Минприроды от Матвиенко
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу
- Рынок очистится от незнаек: Как сбои в работе интернета отразятся на такси
- «Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания