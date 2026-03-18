В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат

инсценировкой ДТП для получения страховых выплат, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, участники группы устраивали подставные аварии с использованием иномарок, чтобы получать выплаты по полисам ОСАГО, отмечает RT.

Полиция Петербурга рассказала о новой схеме с поддельной доставкой

Речь идет как минимум о четырех эпизодах.

Как уточнили в полиции, в результате этих действий подозреваемые получили от страховых компаний около 1,7 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
