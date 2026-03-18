«У нас не один такой случай, это система. Такой невнятной и непрофессиональной работы Минприроды не было никогда. Это ключевое ведомство, которое обеспечивает экологическую безопасность. У нас сырьевая страна, живет за счет природных ресурсов. Все у нас выстроено на базе природного потенциала. А этот потенциал используется крайне неэффективно, надзора нет. Всегда получается так, что думали сделать как лучше, а получилось как всегда. Ухудшение по воздуху у нас произошло на 40%. Вода – еще более существенная субстанция, потому что воду просто не перекроешь. Если воду загрязнил, это все влияет на грунт, почву и так далее. Это мы передаем нашим потомкам», - отметил он.

Пешков напомнил, что в Китае за нарушение режима особо охраняемой природной территории предусмотрена смертная казнь.

«Эта вопиющая история, на которую обратила внимание Матвиенко, говорит о том, что все вышло за рамки терпимого. Может, нужно менять оркестр, министров, если ничего не меняется при ухудшении состояния окружающей среды? Сдаются такие очистные сооружения, которые фактически имитация. За это ничего не бывает. Все просто говорят, как это плохо. Загадили все водоемы, от которых зависит качество жизни людей. В Китае за нарушение режима особо охраняемой природной территории предусмотрена смертная казнь», - добавил собеседник НСН.

Ранее в пресс-службе Минприроды рассказали, что РФ имеет значительный потенциал для наращивания запасов углеводородов. Так, к бурению подготовлены запасы в 13,3 млрд т нефти и 34 трлн кубометров газа. Общий ресурсный потенциал страны по углеводородам оценивают в 81,6 млрд т и 182 трлн кубометров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

