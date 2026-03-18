Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что утверждения о внешнем влиянии на президента США Дональда Трампа при принятии решения о начале конфликта с Ираном не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер.
Поводом для реакции стало заявление бывшего главы национального контртеррористического центра США Джо Кента, который объявил об уходе с должности из-за несогласия с военной операцией против Ирана. По его оценке, американское руководство оказалось под воздействием дезинформации, целью которой было втянуть страну в конфликт, несмотря на отсутствие прямой угрозы.
Ливитт, комментируя ситуацию в эфире Fox News, отметила, что президент считает подобные обвинения недопустимыми. По ее словам, Кент, получивший возможность работать в администрации, использовал официальный бланк для распространения ложных утверждений и фактически обвинил главу государства в зависимости от иностранных влияний.
Сам Трамп ранее заявил журналистам, что считал Кента «хорошим человеком», однако сомневался в его компетентности в вопросах безопасности. Уход чиновника он оценил положительно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
