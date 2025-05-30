Глава «Союзмультфильма» поспорила с РПЦ насчет нехватки семейной анимации

По ее словам, российские зрители любят смотреть не только мультфильмы о семейных ценностях, но и детско-семейное кино.

«Также есть большой зрительский запрос на детско-семейное кино для кинотеатрального показа, в связи с чем современные кинопроизводители выпускают в последние годы на экраны множество лент, основанных на сюжетах сказок, популярных классических мультфильмов. В этом году, например, в новогодний прокат выйдут игровые фильмы «Чебурашка-2» и «Простоквашино», сопродюсером которых выступает «Союзмультфильм», - заключила Слащева.

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусов заявила НСН, что анимационная индустрия - очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом, России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом.

