Глава «Союзмультфильма» поспорила с РПЦ насчет нехватки семейной анимации

Глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева перечислила российские анимационные фильмы, которые прославляют семейные ценности.

Одной из главных ценностей российской анимации была и остается семья, большинство новых мультфильмов сосредоточены на теме семейных взаимоотношений, заявила в эфире НСН председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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В РПЦ ранее похвалили «Симпсонов» за многолетний показ образа любящей семьи с тремя детьми. А вот «Смешарики», по словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, живут одинокими, а у главной героини «Маши и Медведя» вообще не ясно, есть ли семья. Слащева отметила, что мультфильмы о семейных взаимоотношениях занимают значительную часть рынка российской анимации.

«Семья всегда была и остается одной из главных ценностей российской анимации - так было десятилетия назад, так остается и сегодня. Более того, в настоящее время в российской анимации наблюдается устойчивый тренд - большинство новых проектов сосредоточены именно на теме семейных взаимоотношений. Можно с уверенностью сказать, что такие мультсериалы занимают значительную часть современного рынка анимации в России», - сказала собеседница НСН.
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Она привела примеры проектов студии, в которых раскрывается тема семьи.

«Например, у «Союзмультфильма» есть такие популярные проекты, как «Оранжевая корова», «Мартышкины» и «Лудлвилль». Все эти мультсериалы рассказывают о том, что семья - это опора и источник любви, поддержки и тепла. Кстати, сериал «Оранжевая корова» пользуется популярностью в странах Ближнего Востока - именно потому, что показывает ценность традиционной семьи. Отношения разных поколений – внука и деда хорошо показаны также в нашем мультсериале для подростковой аудитории «Приключения Пети и Волка». Главный герой здесь тоже живет в полной семье с мамой и папой, а также с дедушкой», - указала Слащева.
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По ее словам, российские зрители любят смотреть не только мультфильмы о семейных ценностях, но и детско-семейное кино.

«Также есть большой зрительский запрос на детско-семейное кино для кинотеатрального показа, в связи с чем современные кинопроизводители выпускают в последние годы на экраны множество лент, основанных на сюжетах сказок, популярных классических мультфильмов. В этом году, например, в новогодний прокат выйдут игровые фильмы «Чебурашка-2» и «Простоквашино», сопродюсером которых выступает «Союзмультфильм», - заключила Слащева.

Ранее исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусов заявила НСН, что анимационная индустрия - очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом, России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом.

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