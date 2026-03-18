Археолог Бутягин усомнился в «приличности» Европы

Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин был уверен, что Европа — «приличное место», но после произошедшего начал в этом сомневаться, заявил его отец Михаил Бутягин в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, изначально Польша не входила в планы поездки ученого. Александр собирался лететь через Лиссабон и выступать с лекциями в других странах, однако в итоге изменил маршрут.

Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу

Отец археолога считает, что его сына могли целенаправленно уговорить заехать в Польшу. Он уточнил, что с предложением выступить там к нему обратились знакомые поляки, после чего ученый согласился на поездку.

Как утверждает Михаил Бутягин, вскоре после прибытия в страну Александра задержали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СудЕвропаАрхеологи

Горячие новости

Все новости

партнеры