Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию

Футболист Федор Смолов признал вину по делу о драке в кафе в центре Москвы и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Варвару Кнутову.

По ее словам, спортсмен полностью раскаялся и компенсировал вред, причиненный здоровью пострадавшего. Речь идет об инциденте, произошедшем в кафе на улице Большая Никитская.