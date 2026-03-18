Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию
18 марта 202619:58
Футболист Федор Смолов признал вину по делу о драке в кафе в центре Москвы и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Варвару Кнутову.
По ее словам, спортсмен полностью раскаялся и компенсировал вред, причиненный здоровью пострадавшего. Речь идет об инциденте, произошедшем в кафе на улице Большая Никитская.
Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу.
Защита намерена ходатайствовать перед судом об освобождении Смолова от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, передает «Радиоточка НСН».
