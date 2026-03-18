На «Радиостанции Судного дня» зафиксировали новый сигнал

В эфире военной радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», в среду прозвучало кодовое слово «Волошип». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.

По его данным, сигнал был зафиксирован в 15:15 по московскому времени. Других деталей о содержании передачи или ее значении не приводится.

В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сигналов

УВБ-76 действует с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных радиостанций.

В обычном режиме она транслирует монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка». Периодически в эфире звучат закодированные сообщения, смысл которых официально не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
