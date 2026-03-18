На «Радиостанции Судного дня» зафиксировали новый сигнал
В эфире военной радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», в среду прозвучало кодовое слово «Волошип». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.
По его данным, сигнал был зафиксирован в 15:15 по московскому времени. Других деталей о содержании передачи или ее значении не приводится.
УВБ-76 действует с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных радиостанций.
В обычном режиме она транслирует монотонный жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «Жужжалка». Периодически в эфире звучат закодированные сообщения, смысл которых официально не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Археолог Бутягин усомнился в «приличности» Европы
- МИД Швеции сообщил о казни своего гражданина в Иране
- В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат
- Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию
- Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР
- Глава СЖР Москвы разнес идею Госсовета Татарстана ограничить работу СМИ
- На «Радиостанции Судного дня» зафиксировали новый сигнал
- «Пора менять министров?»: К чему приведет «порка» Минприроды от Матвиенко
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу