Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с RT, что депутат Андрей Свинцов был исключен из партии из-за резонансных инициатив, которые, по оценке руководства, вызывали тревогу в обществе.

По словам Слуцкого, Свинцов на протяжении длительного времени пытался повысить личную медийность за счет громких тем.

В их числе он назвал предложения о введении чрезмерных штрафов за подарки в виде алкоголя, а также инициативы, касающиеся ограничений в интернете.

Глава партии отметил, что подобный подход не соответствует задачам парламентария. По его мнению, депутат должен быть опорой для граждан, помогать доносить реальные проблемы до власти и добиваться их решения, а не выступать источником резонансных, но не имеющих практической пользы инфоповодов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
