Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с RT, что депутат Андрей Свинцов был исключен из партии из-за резонансных инициатив, которые, по оценке руководства, вызывали тревогу в обществе.
По словам Слуцкого, Свинцов на протяжении длительного времени пытался повысить личную медийность за счет громких тем.
В их числе он назвал предложения о введении чрезмерных штрафов за подарки в виде алкоголя, а также инициативы, касающиеся ограничений в интернете.
Глава партии отметил, что подобный подход не соответствует задачам парламентария. По его мнению, депутат должен быть опорой для граждан, помогать доносить реальные проблемы до власти и добиваться их решения, а не выступать источником резонансных, но не имеющих практической пользы инфоповодов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Археолог Бутягин усомнился в «приличности» Европы
- МИД Швеции сообщил о казни своего гражданина в Иране
- В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат
- Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию
- Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР
- Глава СЖР Москвы разнес идею Госсовета Татарстана ограничить работу СМИ
- На «Радиостанции Судного дня» зафиксировали новый сигнал
- «Пора менять министров?»: К чему приведет «порка» Минприроды от Матвиенко
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа
- Отец задержанного археолога Бутягина считает, что его заманили в Польшу