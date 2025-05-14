«Дорогостоящая отрасль»: Российская анимация нуждается в мощной господдержке
Отечественная анимационная индустрия находится в процессе становления, ей требуется увеличение масштаба производства, сказала НСН Ирина Мастусова.
Анимационная индустрия - очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом, России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом, сказала НСН исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству разработать механизм, согласно которому 20% финансирования, предназначенного для поддержки киноиндустрии, будет направлено на развитие анимации. Кроме того, планируется направлять 10% от доходов, получаемых от проката зарубежных мультфильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки российской кинематографии. Эти средства также будут использованы для финансирования анимационных проектов. Мастусова привела в пример квотирование иностранного контента, которое развито в Китае.
«В настоящее время мы имеем дело с инициативами, которые были высказаны председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», председателем правления Ассоциации анимационного кино Юлианой Слащевой на Совете по культуре при Президенте РФ. Механизм их реализации еще предстоит проработать целому ряду органов и найти тот, который будет релевантен именно для нашей страны с учетом всех особенностей текущей экономической ситуации и законодательных норм. Во многих странах мира существуют меры по поддержке национального контента, где-то даже довольно радикальные – например, в Китае действует жесткое квотирование иностранного контента, при том, что одновременно производится несколько сотен фильмов ежегодно. Это направленная политика, которая реализуется много лет и, как видим, приводит к закономерным результатам – построенная на национальных легендах франшиза «Нечжа» бьет все возможные кассовые рекорды. И это фильм, в производстве которого было задействовано свыше 130 профильных производственных компаний. Для сравнения – вся российская анимационная индустрия - это порядка 80 компаний», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом.
«Мы все хотим сильную, значимую в мировом контексте анимационную индустрию, однако это очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом – один полнометражный фильм готовится в среднем три - четыре года. При этом для того, чтобы стать устойчивой индустрией, нужно в несколько раз масштабировать производственные мощности, создавать больше самого разного – и нишевого, и массового анимационного контента. Яркий пример - Южная Корея, которая занялась поддержкой кино и анимации еще в нулевых годах, и, как результат – сейчас мы все прекрасно знаем проекты из этой страны, которые бьют рейтинги на мировых стримингах. На днях Министерство культуры Южной Кореи представило масштабную пятилетнюю программу развития анимационной индустрии с общим бюджетом 1,5 триллиона вон (один миллиард долларов). А это значит, что в перспективе нескольких лет мы увидим еще множество южнокорейских анимационных проектов. России также нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом, должно быть больше анимации, чтобы создавался внутренний рынок и развивалась конкуренция, тогда будет расти объем качественного контента. Мы - очень молодая индустрия, находимся в процессе становления. Нашей индустрии от силы 20 лет, в то время как компания Disney отметила в 2023 году свое столетие. Нам очень нужна помощь государства, и оно нам помогает. Например, налоговые льготы позволили увеличить объем производства анимации в три раза за последние пять лет», - заключила эксперт.
Ранее Мастусова рассказала НСН, что российская индустрия анимационного кино очень уверенно чувствует себя на международных рынках, все это время не прекращались продажи даже в Европу, при этом Россия также успешно осваивает и молодой азиатский рынок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Бразилии поблагодарил Путина за прием на праздновании годовщины Победы
- Суд начнет рассмотрение дела о скандальных постах о теракте в «Крокусе» 16 мая
- В «Эксмо» подтвердили изъятие книг издательства Popcorn books
- Валерий Николаев рассказал о работе с Стивеном Спилбергом на съемках «Терминала»
- СК заявил об уклонении Гусейна Гасанова от налогов на 170 миллионов рублей
- Найк Борзов назвал дату выхода нового альбома
- Супруге экс-мэра Сочи продлили арест до августа
- Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA в Риме
- Лула да Силва не встретился с Путиным во время пересадки в Москве
- Венгрия раскрыла имена сотрудников украинской разведки под прикрытием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru