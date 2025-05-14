«Дорогостоящая отрасль»: Российская анимация нуждается в мощной господдержке

По ее словам, России нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом.

«Мы все хотим сильную, значимую в мировом контексте анимационную индустрию, однако это очень дорогостоящая отрасль с долгим производственным циклом – один полнометражный фильм готовится в среднем три - четыре года. При этом для того, чтобы стать устойчивой индустрией, нужно в несколько раз масштабировать производственные мощности, создавать больше самого разного – и нишевого, и массового анимационного контента. Яркий пример - Южная Корея, которая занялась поддержкой кино и анимации еще в нулевых годах, и, как результат – сейчас мы все прекрасно знаем проекты из этой страны, которые бьют рейтинги на мировых стримингах. На днях Министерство культуры Южной Кореи представило масштабную пятилетнюю программу развития анимационной индустрии с общим бюджетом 1,5 триллиона вон (один миллиард долларов). А это значит, что в перспективе нескольких лет мы увидим еще множество южнокорейских анимационных проектов. России также нужно разработать собственную мощную систему поддержки для того, чтобы насытить национальный и мировой рынок отечественным анимационным контентом, должно быть больше анимации, чтобы создавался внутренний рынок и развивалась конкуренция, тогда будет расти объем качественного контента. Мы - очень молодая индустрия, находимся в процессе становления. Нашей индустрии от силы 20 лет, в то время как компания Disney отметила в 2023 году свое столетие. Нам очень нужна помощь государства, и оно нам помогает. Например, налоговые льготы позволили увеличить объем производства анимации в три раза за последние пять лет», - заключила эксперт.

Ранее Мастусова рассказала НСН, что российская индустрия анимационного кино очень уверенно чувствует себя на международных рынках, все это время не прекращались продажи даже в Европу, при этом Россия также успешно осваивает и молодой азиатский рынок.

