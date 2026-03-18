Разведка США предупредила о риске атак Ирана на чиновников

Иран может попытаться организовать атаки на действующих и бывших американских чиновников в ответ на гибель аятоллы Али Хаменеи и генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный отчет национальной разведки США.

В документе отмечается, что Тегеран, с высокой вероятностью, будет стремиться отомстить за смерть верховного лидера страны, а также сохраняет долгосрочное намерение ответить на ликвидацию бывшего командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.