Разведка США предупредила о риске атак Ирана на чиновников

Иран может попытаться организовать атаки на действующих и бывших американских чиновников в ответ на гибель аятоллы Али Хаменеи и генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный отчет национальной разведки США.

В документе отмечается, что Тегеран, с высокой вероятностью, будет стремиться отомстить за смерть верховного лидера страны, а также сохраняет долгосрочное намерение ответить на ликвидацию бывшего командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

СМИ: Трамп получает от разведки «отрезвляющие брифинги» по Ирану

В отчете подчеркивается, что возможными целями могут стать как нынешние, так и бывшие представители американской власти.

Аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов, которые США и Израиль начали наносить по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Касем Сулеймани был убит ранее — в январе 2020 года в районе аэропорта Багдада в ходе операции США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
