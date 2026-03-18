Разведка США предупредила о риске атак Ирана на чиновников
Иран может попытаться организовать атаки на действующих и бывших американских чиновников в ответ на гибель аятоллы Али Хаменеи и генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный отчет национальной разведки США.
В документе отмечается, что Тегеран, с высокой вероятностью, будет стремиться отомстить за смерть верховного лидера страны, а также сохраняет долгосрочное намерение ответить на ликвидацию бывшего командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
В отчете подчеркивается, что возможными целями могут стать как нынешние, так и бывшие представители американской власти.
Аятолла Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов, которые США и Израиль начали наносить по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Касем Сулеймани был убит ранее — в январе 2020 года в районе аэропорта Багдада в ходе операции США, передает «Радиоточка НСН».
- Археолог Бутягин усомнился в «приличности» Европы
- МИД Швеции сообщил о казни своего гражданина в Иране
- В Петербурге задержали группу за инсценировку ДТП ради выплат
- Смолов признал вину по делу о драке и выплатил компенсацию
- Слуцкий объяснил исключение Свинцова из ЛДПР
- Глава СЖР Москвы разнес идею Госсовета Татарстана ограничить работу СМИ
- На «Радиостанции Судного дня» зафиксировали новый сигнал
- «Пора менять министров?»: К чему приведет «порка» Минприроды от Матвиенко
- Белый дом назвал «смехотворными» обвинения в давлении на Трампа