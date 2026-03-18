МИД Швеции сообщил о казни своего гражданина в Иране
В Иране казнили гражданина Швеции, задержанного в июне 2025 года, заявила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард.
Она выразила соболезнования семье погибшего и подчеркнула, что Швеция выступает против смертной казни при любых обстоятельствах.
По словам главы МИД, процесс, который привел к казни, не был справедливым и не имел достаточных юридических оснований. Ответственность за случившееся, отметила она, лежит на иранской стороне.
В ведомстве напомнили, что после задержания мужчины шведские власти неоднократно поднимали вопрос о его судьбе и требовали обеспечить ему справедливое разбирательство, а также не применять высшую меру наказания, передает «Радиоточка НСН».
- МИД Швеции сообщил о казни своего гражданина в Иране
