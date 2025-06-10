По ее словам, не стоит сравнивать российские студии с зарубежными, поскольку там индустрия развивается уже давно и с куда большими бюджетами.

«Объем рынка, который у нас есть сейчас, несравним с теми бюджетами, которые есть у американских и европейских студий. Анимация, как коммерческая индустрия в США развивалась около 100 лет. У нас первые коммерческие студии появились только в нулевых. Бюджет нашего полнометражного фильма в сотни раз отличается от бюджета полнометражного фильма зарубежного. Чтобы наша индустрия достигла такого же размаха, нужен существенный толчок. Анимация – отрасль трудоемкая, дорогая. В инвестициях это долгие деньги, анимационные франшизы долго нарабатывают популярность, если вы вложили средства, окупятся они не скоро. Дело не в том, что в России нет талантливых художников и авторов, а в том, что наша индустрия очень молоденькая и маленькая в сравнении с зарубежными гигантами. По большому счету вся индустрия – пять тысяч человек, чтобы достичь масштабов, ей нужна поддержка», - пояснили в «Союзмультфильме».

При этом в студии также отметили, что уже готовят крупные мероприятию к своему 90-летию, которые в 2026 году пройдут по всей стране.

Ранее глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что студия начнет производить игровое кино, первой созданной линейкой станет франшиза отечественных супергероев от писателя-фантаста Сергея Лукьяненко — «ответ мировым вселенным а-ля Marvel и DC», передает «Радиоточка НСН».

