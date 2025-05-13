- Есть ли какие-то секреты продвижения в случае с оригинальными сценариями? Только ли с телевизионной рекламой можно рассчитывать на хорошую кассу?

- Все всегда зависит от самого фильма. Какой это жанр, на какую аудиторию он должен продаваться, а также от того бюджета, который есть на промо. Если фильм стоит от 50 до 150 миллионов рублей, то маркетинговый бюджет будет составлять максимум три миллиона рублей. На три миллиона рублей по маркетингу не разгуляться. Самый эффективный способ продвижения любого фильма для кинотеатрального проката – реклама в кинотеатрах. Трейлеры показывают людям, которые уже купили билет, уже пришли на похожий по жанру, тематике или аудитории фильм. Они с гораздо большей степенью вероятности, увидев вашу рекламу, могут прийти и к вам.

Также нужно работать с аудиторией региона, в котором происходило событие, представленное в фильме, или по месту съемок. К примеру, фильм «Мира» мы снимали во Владивостоке, там же делали премьеру перед кинотеатральным релизом. В итоге весь приморский регион на этом фильме собрал на 10% больше, чем регион обычно собирает на похожем блокбастере. Казалось бы, 10% с региона – незначительно, но все равно они идут в нашу копилочку.