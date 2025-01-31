«Воздух» признан лучшим игровым фильмом премии «Золотой орел»

Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего был признан лучшим игровым фильмом 2024 года на премии «Золотой орел». Об этом объявил актер Сергей Безруков на церемонии вручения наград, которая прошла в первом павильоне «Мосфильма».

Безруков подчеркнул значимость картины, отметив, что она затрагивает важную тему защитников Отечества. Он также добавил, что для орла, чтобы летать, необходим «воздух», символизируя таким образом фильм как необходимый элемент в российском кинематографе.