«Воздух» признан лучшим игровым фильмом премии «Золотой орел»

Фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего был признан лучшим игровым фильмом 2024 года на премии «Золотой орел». Об этом объявил актер Сергей Безруков на церемонии вручения наград, которая прошла в первом павильоне «Мосфильма».

Безруков подчеркнул значимость картины, отметив, что она затрагивает важную тему защитников Отечества. Он также добавил, что для орла, чтобы летать, необходим «воздух», символизируя таким образом фильм как необходимый элемент в российском кинематографе.

Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»

На премии также рассматривались другие картины, такие как «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Вечная зима» Николая Ларионова и «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова.

Премия «Золотой орел» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Победителей выбирает экспертный совет, а финальные решения принимаются через голосование членов академии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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