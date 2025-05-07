Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в Германии
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в кинотеатрах Германии, сообщает Telegram-канал компании «Марс Медиа».
Отмечается, что картина, в которой Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль, «вышла на 70 экранах» и пользуется популярностью.
В компании также сообщили, что в июне начнется прокат в Италии новой экранизации романа Михаила Булгакова.
В конце марта фильм «Мастер и Маргарита» завоевал сразу семь кинопремий «Ника», в том числе в номинации лучший игровой фильм. Картина, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, заработала в российском прокате 2,3 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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