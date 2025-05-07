Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в прокат в Германии

В компании также сообщили, что в июне начнется прокат в Италии новой экранизации романа Михаила Булгакова.

В конце марта фильм «Мастер и Маргарита» завоевал сразу семь кинопремий «Ника», в том числе в номинации лучший игровой фильм. Картина, главные роли в которой сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, заработала в российском прокате 2,3 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

