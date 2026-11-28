Генсек: ОДКБ не ставит вопрос об исключении Армении
Вопрос об исключении Армении из Организации Договора о коллективной безопасности не ставится. Об этом рассказал генеральный секретарь объединения Таалатбек Масадыков в интервью ТАСС и журналу «Евразимут».
По его словам, применение к Еревану статьи 25 Устава ОДКБ о лишении права голоса — вынужденная мера, связанная с требованиями финансовой дисциплины. Масадыков напомнил, что республика с 2024 года прекратила перечислять членские взносы.
«А устав организации предусматривает, что задолженность свыше двух лет влечет ограничение права голоса и права выдвигать кандидатов на квотные должности. При этом вопрос об исключении Армении... не ставится, и она сохраняет гарантии коллективной безопасности», — указал генсек.
Ранее политолог Александр Искандарян рассказал НСН, что решение о лишении Армении права голоса в ОДКБ носит символический характер, так как страна давно не участвует в ее работе.
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