Войтинский объяснил, как повысить кассу фильмов с господдержкой
Государству необходимо поддерживать кинопроекты, основываясь на социологии, а также не скупиться на их продвижение, сказал НСН Александр Войтинский.
При выделении господдержки на съемки кино стоило бы учитывать результаты социологических исследований и узнаваемость произведения, которая в перспективе помогла бы сэкономить на промо, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Только шесть российских фильмов с господдержкой из 32, вышедших в 2024 году, окупились по результатам проката, следует из анализа исследовательского центра Коммуникационной группы PROGRESS. Авторы исследования уточняют, что фильм считается коммерчески успешным, если его сборы в два раза больше производственного бюджета. В числе окупившихся картин по итогу 2024 года - «Холоп 2», «Бременские музыканты» и «Лёд 3». Антилидером стал проект «Федя. Народный футболист», в который государство вложило 125 миллионов рублей, а общие сборы составили всего 126,5 миллиона рублей. По словам Войтинского, чтобы избежать неудачи, надо вкладывать деньги не только в кинопроизводство, но и в изучение интересов аудитории.
«Стоило бы больше внимания уделить методологии, по старинке не работает. Надо замерять обратную связь и работать с социологами. Такие специалисты есть, они стоят денег, и надо тратить. Важно заниматься кино с научным подходом и выбрать фильм, у которого есть узнаваемость. Картину, о которой уже знают и слышали, сразу поймут. Это, к примеру, любые сказки. Оригинальные идеи проигрывают. Сейчас 70% сценариев, которые берут в работу, созданы на основе бестселлера или всем известных произведений, как "Война и мир". В бестселлере может не быть чего-то особенного, просто книгу многие купили и признали, обратная связь уже получена. Этот мировой тренд позволяет сразу сэкономить на промо», - уточнил он.
Как добавил собеседник НСН, даже при наличии узнаваемой идеи сценария важно закладывать достаточный бюджет на промо-кампанию ленты.
«Если у фильма нет мощного промо с участием телевизионных каналов, то почти нет шансов, что на него пойдут в кино. Прокатчик сегодня может не вкладываться в промо, если не видит в проекте перспектив. При этом бюджет рекламы может в несколько раз превосходить бюджет фильма. К примеру, съемки могут стоить 100 миллионов, а на хорошее промо нужно 300 миллионов. Представляете, как психологически тяжело продюсеру, у которого фильм уже готов, и можно было бы показывать в кинотеатрах, но ему говорят, что надо еще трижды вложить. Но это надо делать, и эти деньги должны быть. Очень многие сегодня снимают хороший продукт, о котором никто не знает, и фильмы просто сливаются», - сказал Войтинский.
Он также подчеркнул, что не только Россия сегодня финансирует развитие кинематографа из государственного бюджета.
«Кинематограф – вещь рискованная, он во всем мире находится на дотациях. В Китае, к примеру, замкнутая система: они сами снимают и сами смотрят. В стране много зрителей, поэтому фильмы окупаются. В Голливуде кино просто делает очень много людей. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. На 10 провальных картин приходится 1-2 фильма-победителя, которые, как правило, окупают все провалы. При этом "доставка на дом" сегодня побеждает, стриминги еще до коронавируса обогнали кинохождение», - заметил он.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустило, что появление онлайн-кинотеатров привело к переделу рынка, однако это не означает, что в дальнейшем люди перестанут смотреть фильмы на большом экране.
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