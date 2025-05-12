Он также подчеркнул, что не только Россия сегодня финансирует развитие кинематографа из государственного бюджета.

«Кинематограф – вещь рискованная, он во всем мире находится на дотациях. В Китае, к примеру, замкнутая система: они сами снимают и сами смотрят. В стране много зрителей, поэтому фильмы окупаются. В Голливуде кино просто делает очень много людей. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. На 10 провальных картин приходится 1-2 фильма-победителя, которые, как правило, окупают все провалы. При этом "доставка на дом" сегодня побеждает, стриминги еще до коронавируса обогнали кинохождение», - заметил он.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустило, что появление онлайн-кинотеатров привело к переделу рынка, однако это не означает, что в дальнейшем люди перестанут смотреть фильмы на большом экране.

