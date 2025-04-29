Так, по данным аналитиков, чем меньше в зале рядов, тем дальше от экрана стараются расположиться зрители. В первую очередь россияне скупают билеты в середине ряда.

Среднестатистический зал в кинотеатре России состоит из девяти рядов по 17 мест в каждом, большие залы вмещают от 16 рядов, малые – до девяти. В малых и средних залах активно выбирают последние ряды - на 55% и 20% чаще, чем посередине, а в больших залах последний ряд интересует покупателей на 32% меньше, чем середина центрального.

Примечательно, что популярность конкретного ряда на сеансе зависит от жанра фильма, размера зала и времени показа. Отмечается, что чем меньше возрастное ограничение и чем больше кинолента ориентирована на семейную аудиторию, тем ближе к экрану хотят сесть зрители. Большая часть продаж билетов приходится на сеансы с 19:00, когда люди уже закончили работу и хотят отдохнуть, а в кинозалах наступает время боевиков, триллеров, мелодрам, ужасов и других фильмов с более высоким возрастным ограничением.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что появление онлайн-кинотеатров привело к переделу рынка, однако это не означает, что в дальнейшем люди перестанут смотреть фильмы на большом экране.

