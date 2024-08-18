Умер актер дубляжа Борис Быстров
Советский и российский актер дубляжа Борис Быстров умер на 80-м году жизни, пишет Афиша Daily со ссылкой на жену артиста Ирину Савину.
Причина смерти не указана. Информация о месте и дате похорон появится позже.
Актер родился 12 февраля 1945 года. На протяжении более 50 лет он служил в драматическом театре имени Ермоловой.
Наибольшую известность получил как актер дубляжа. Он озвучивал Гомера Симпсона, героев Футурамы, императора Палпатина и других персонажей культовых франшиз.
В воскресенье стало известно о смерти французского актера Алена Делона на 88-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
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