В Федерации практической стрельбы рассказали о важных навыках для детей

Детям важно привить навыки безопасного обращения с оружием, заявил вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», руководитель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин в пресс-центре НСН.

«У нас есть новые дисциплины, которые позволяют детям заниматься с семи лет – стрельба из пневматического пистолета, полная копия боевого. Самое главное, что требования к мерам безопасности точно такие же, как к боевому оружию. Мы ставим задачу не столько вырастить квалифицированных спортсменов, сколько привить навыки безопасного обращения с оружием. Детский навык самый устойчивый, сопровождает человека на всю жизнь», - рассказал он.