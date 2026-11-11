В Федерации практической стрельбы рассказали о важных навыках для детей
Михаил Гущин заявил НСН, что есть новые дисциплины, которые позволяют детям заниматься с семи лет.
Детям важно привить навыки безопасного обращения с оружием, заявил вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», руководитель Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин в пресс-центре НСН.
«У нас есть новые дисциплины, которые позволяют детям заниматься с семи лет – стрельба из пневматического пистолета, полная копия боевого. Самое главное, что требования к мерам безопасности точно такие же, как к боевому оружию. Мы ставим задачу не столько вырастить квалифицированных спортсменов, сколько привить навыки безопасного обращения с оружием. Детский навык самый устойчивый, сопровождает человека на всю жизнь», - рассказал он.
15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ассоциации каратэ объяснили, почему спортсменам важно выступать с флагом и гимном
- В Федерации практической стрельбы рассказали о важных навыках для детей
- Как российских спортсменов встречают на международных соревнованиях
- Власти Подмосковья изменили порядок проката электросамокатов
- Армия России освободила Воскресенку Запорожской области
- От Фокина до Могучего: Почему лучшие режиссеры Петербурга остались без «софитов»
- Эксперт указала на ошибки хранения некоторых продуктов в холодильнике
- Ветераны подразделения «Альфа» рассказали, как привить мужество молодежи
- Подвиг вместо телефона: Почему родители отдают детей в боевые единоборства
- Иран признал аргентинские ВМС и ВВС террористическими организациями