Власти Подмосковья изменили порядок проката электросамокатов

В Московской области изменился порядок аренды электросамокатов. Как пишет 360.ru, об этом рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.

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По его словам, для исключения использования прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) пользователями младше 16 лет, была введена обязательная авторизация через портал «Госуслуги», с которым уже интегрированы кикшеринговые сервисы.

«Мы уже провели интеграцию вместе с Минцифры», — сказал чиновник.

Сибатулин также напомнил, что в каждом муниципалитете Подмосковья на отдельных территориях действуют строгие ограничения скорости электросамокатов, а в некоторых местах - полный запрет на их использование.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что необходимо регулировать поездки на частных электросамокатах.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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