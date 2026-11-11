Власти Подмосковья изменили порядок проката электросамокатов
В Московской области изменился порядок аренды электросамокатов. Как пишет 360.ru, об этом рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.
По его словам, для исключения использования прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) пользователями младше 16 лет, была введена обязательная авторизация через портал «Госуслуги», с которым уже интегрированы кикшеринговые сервисы.
«Мы уже провели интеграцию вместе с Минцифры», — сказал чиновник.
Сибатулин также напомнил, что в каждом муниципалитете Подмосковья на отдельных территориях действуют строгие ограничения скорости электросамокатов, а в некоторых местах - полный запрет на их использование.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что необходимо регулировать поездки на частных электросамокатах.
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