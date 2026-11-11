Власти Подмосковья изменили порядок проката электросамокатов

По его словам, для исключения использования прокатных средств индивидуальной мобильности (СИМ) пользователями младше 16 лет, была введена обязательная авторизация через портал «Госуслуги», с которым уже интегрированы кикшеринговые сервисы.

«Мы уже провели интеграцию вместе с Минцифры», — сказал чиновник.

Сибатулин также напомнил, что в каждом муниципалитете Подмосковья на отдельных территориях действуют строгие ограничения скорости электросамокатов, а в некоторых местах - полный запрет на их использование.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что необходимо регулировать поездки на частных электросамокатах.

